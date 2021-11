Santé de la reine: Noël traditionnel en danger – Le prince William et Kate pourraient-ils héberger? | Royale | Nouvelles

La nation s’attendait à voir Sa Majesté la Reine au service du souvenir annuel de dimanche dernier au cénotaphe, mais une entorse au dos l’a empêchée d’y assister. Son absence, qui a suivi un séjour à l’hôpital le mois dernier, soulève des questions sur ce à quoi ressemblera la célébration de Noël de la famille royale cette année, avec des spéculations selon lesquelles le prince William et Kate, le duc et la duchesse de Cambridge pourraient prendre les rênes à la place.

La reine, 95 ans, a été forcée d’annuler une série d’engagements, y compris la COP26, après que les médecins lui ont ordonné de se reposer.

Elle s’était engagée à assister en personne au dimanche du Souvenir dans ce qui aurait été le premier engagement public du monarque en près d’un mois.

Le jour de l’événement, cependant, le Palais a annoncé un changement de plans.

Le commentateur royal Alastair Bruce a déclaré à Sky News: « Je suppose que la reine est immensément aggravée, elle a vraiment l’impression que c’est l’un des principaux rôles qu’elle joue. »

Même si le public a été rassuré, Sa Majesté est « de bonne humeur », on pense qu’elle n’est peut-être pas assez en forme pour accueillir Noël à Sandringham Estate à Norfolk.

Mais étant donné qu’il s’agit de la première saison des fêtes que Sa Majesté passera sans son défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg, ce Noël semble être une période particulièrement sensible – et donc, une période importante pour être bien entourée.

En outre, l’année dernière a marqué la première fois depuis plus de trois décennies qu’elle n’a pas passé Noël à Sandringham, car les restrictions sur les coronavirus signifiaient que la famille royale ne pouvait pas se réunir pour leur célébration habituelle, la reine et Philip le dépensant « tranquillement » au château de Windsor .

Tout indique que les membres les plus proches du Cabinet sont excités à l’idée de reprendre leurs habitudes.

Le rôle de William et Kate au sein de la Firme s’est renforcé depuis la mort du prince Philip en avril.

Les deux – aux côtés de Charles, prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornouailles – sont les membres de la famille royale les plus populaires.

Leur liste d’engagements et les causes avec lesquelles ils s’engagent ne font que renforcer le sentiment déjà positif du public britannique envers William et Kate, tous deux âgés de 39 ans.

Les parents de trois enfants ont passé Noël dernier à Anmer Hall avec le prince George, huit ans, le prince Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans.

Pour Noël 2021, ce ne serait pas une surprise si la famille décidait que le couple se chargerait d’organiser la journée.

Que ce soit à Sandringham ou à Anmer Hall, ce sera sûrement un moment de rapprochement entre la reine et les Cambridges, car le prince Louis est sur le point de rejoindre le monarque pour une tradition royale de Noël pour sa toute première fois – un service à l’église St Mary Magdalene le 25 décembre.