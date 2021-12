Santé de la reine: un ancien officier de protection royale s’ouvre sur les séjours à l’hôpital de Sa Majesté | Royale | Des nouvelles

La reine « déterminée » pour Sandringham Christmas, déclare Sacerdoti

La reine a été hospitalisée pour la dernière fois le 20 octobre, lorsqu’elle a été admise pour subir des « tests préliminaires » – dont la nature ou les résultats n’ont pas été divulgués. Mais Buckingham Palace a déclaré que Sa Majesté avait été emmenée à l’hôpital King Edward VII, situé dans le quartier médical de Harley Street à Londres.

Ken Wharfe, l’ancien agent de protection personnelle de la princesse Diana, a depuis donné un aperçu du traitement que reçoivent les membres de la famille royale lorsqu’ils sont admis dans cet hôpital.

Il a dit OK ! magazine : « Chaque fois que les membres de la famille royale sont admis à l’hôpital, à moins qu’ils ne soient en dehors de Londres, ils sont toujours admis à l’hôpital King Edward VII afin qu’ils puissent recevoir le traitement approprié. »

Il a poursuivi: « Dans le cadre du plan d’urgence, il existe des médecins désignés qui traitent les conditions connues de la famille, ils sont donc traités par les meilleurs.

« C’est pourquoi la reine sera toujours admise dans cet hôpital particulier où les bons médecins peuvent être convoqués. »

La reine est la patronne de l’hôpital King Edward VII (Image: GETTY)

La reine a subi une opération au genou en 2003 (Image: GETTY)

Dans cet hôpital, la confidentialité et la sécurité des membres de la famille royale peuvent être garanties, a ajouté M. Wharfe.

Il a déclaré: « Il y a un couloir désigné qui sera occupé à une distance discrète et respective par des agents du service de protection.

« Nous devons maintenir la meilleure sécurité possible, mais d’une manière qui n’est pas invasive et qui respecte la vie privée de la famille royale en ce moment. »

L’hôpital King Edward VII bénéficie du patronage royal depuis le règne de l’arrière-grand-père de la reine.

Le prince Philip quittant l’hôpital King Edward VII en décembre 2019 (Image: GETTY)

Aujourd’hui, la patronne royale de l’hôpital est la reine elle-même et son président est son cousin germain, le duc de Kent.

L’hôpital privé ne compte que 56 lits et, selon son site Internet, offre « l’un des ratios patients/infirmières les plus bas du Royaume-Uni ».

Le prince Charles a été admis à l’hôpital en 2003 pour se faire retirer une hernie, tandis que la duchesse de Cambridge a été soignée pour de graves nausées matinales en 2012 et que le prince Philip y a également été soigné.

Le duc d’Édimbourg a séjourné pour la dernière fois dans cet hôpital entre février et mars, où il a été traité pour une infection et soigné après avoir subi une intervention cardiaque pour une affection préexistante à l’hôpital St Bartholomew.

Kate quittant l’hôpital en 2012 après avoir été soignée pour de graves nausées matinales (Image: GETTY)

La reine après avoir rendu visite au prince Philip à l’hôpital en 2012 (Image: GETTY)

Philip, décédé début avril à l’âge de 99 ans, avait déjà été admis à l’hôpital King Edward VII dans le passé, y compris à l’approche de Noël 2019.

Avant la visite de la reine dans cet hôpital en octobre, Sa Majesté a été admise pour la dernière fois à l’hôpital King Edward VII en 2013 pour y être traitée pour des symptômes de gastro-entérite.

Une décennie auparavant, elle avait subi une opération à la clinique privée pour retirer un cartilage déchiré dans son genou gauche.

Le palais de Buckingham a suscité des inquiétudes pour la santé du souverain il y a deux mois après avoir annoncé que le monarque avait accepté de se retirer d’une visite prévue de deux jours en Irlande du Nord et de se reposer quelques jours.

La vie de la reine en images (Image : EXPRESS)

Elle a depuis annulé tous ses événements en personne à l’extérieur des murs du palais.

Le 14 novembre, après que le palais eut annoncé que la reine interromprait sa période de repos pour assister au service national du souvenir, il a été annoncé qu’elle ne pouvait plus assister à la cérémonie en raison d’une blessure au dos.

Malgré les ordres de ses médecins, la reine a continué à s’acquitter de ses tâches quotidiennes, notamment en s’occupant des boîtes rouges du gouvernement.

Et elle a réalisé plusieurs audiences en personne et à distance avec des diplomates et des lauréats.

Le cousin de la reine, le duc de Kent, est le président de l’hôpital King Edward VII (Image: GETTY)

Les membres de sa famille proche ont repris certaines de ses fonctions, notamment la direction des cérémonies d’investiture.

La reine, qui séjourne au château de Windsor depuis le début de la pandémie, a été vue pour la dernière fois en public en novembre lorsqu’elle a assisté au double baptême de Lucas Tindall et August Brooksbank à la chapelle All Saints à proximité.

Elle avait déjà été vue à Sandringham, où elle avait voyagé pendant un long week-end pour parler au personnel et préparer la résidence avant les célébrations de Noël.