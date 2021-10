Santé de la reine: un expert royal rassure alors que les médecins conseillent le repos à Sa Majesté | Royale | Nouvelles

La reine a annulé un voyage en Irlande du Nord et a « accepté à contrecœur un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours », a déclaré Buckingham Palace. Le monarque de 95 ans serait de bonne humeur mais déçu de ne pas pouvoir effectuer le voyage de deux jours, qui devait commencer mercredi. L’expert royal Angela Levin a rejeté les craintes que le monarque ne soit malade et a insisté sur le fait qu’elle « fleurit » avec un emploi du temps chargé.

Lorsqu’on lui a demandé si la reine était en « bonne santé », Mme Levin a déclaré à GB News: « Je ne sais pas, je suis sûre qu’ils ne nous le diraient pas avant que cela ne devienne assez grave.

« Elle a l’air voûtée, n’est-ce pas? Elle a l’air de se pencher beaucoup plus.

« Elle est un peu bancale sur ses jambes et nous savons que ce n’est pas de la boisson car elle a renoncé à l’alcool.

« Elle est très forte, elle est stoïque. Si elle a beaucoup à faire, elle s’épanouit.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton pourrait avoir eu une procédure cosmétique populaire

« C’est une bonne leçon pour nous tous. Elle s’implique beaucoup. Elle monte toujours à cheval, je pense.

« C’est un mode de vie positif, il y a beaucoup de choses que vous pouvez lui retirer.

« Elle ne laissera pas les mauvaises choses l’abattre. »

La reine a eu quelques jours chargés et a organisé mardi soir un important sommet sur l’investissement mondial au château de Windsor.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: « La reine a accepté à contrecœur l’avis d’un médecin de se reposer pendant les prochains jours.

« Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain.

« La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir. »

Il est entendu que la décision de la reine n’est pas liée au coronavirus.

Plus à venir…