Santé de Michael Schumacher : le souhait d’un ami dévasté de parler de l’éclat de son fils à la star de la F1 | Monde | Nouvelles

Schumacher, septuple champion du monde, a vu sa vie examinée dans le nouveau documentaire éponyme de Netflix, qui est sorti plus tôt ce mois-ci. “Schumacher” explore son incroyable carrière, qui l’a vu devenir, de l’avis de beaucoup, le plus grand coureur de tous les temps, ainsi qu’une rivalité avec Ayrton Senna. Il offre également aux téléspectateurs un premier aperçu de sa vie de famille, les plus proches de Schumacher détaillant les conséquences de son accident de ski en 2013.

L’homme de 52 ans se remet toujours de l’accident.

Au cours de l’incident, il a subi une grave lésion cérébrale en skiant dans les Alpes suisses.

Dans le documentaire, son fils Mick a également expliqué à quel point son père avait des difficultés à parler.

Mick, maintenant coureur avec Haas en Formule 1, a admis qu’il “abandonnerait tout” pour parler à nouveau à son père.

Et l’ami Fisichella a également révélé une fois comment il voulait aussi parler à Schumacher – pour lui dire quel grand pilote Mick était devenu.

Fisichella, un ancien pilote de F1, a expliqué à quel point l’impact de la santé de son ami et ancien rival avait eu sur lui lors de l’interview touchante.

Il a noté que “on ne sait rien” de l’état du pilote de course car la famille “ne nous fait rien savoir à son sujet”.

Schumacher était notoirement privé après avoir pris sa retraite de la Formule 1, et disait souvent que la publicité qui accompagnait son statut n’était pas quelque chose qu’il appréciait.

Le nouveau documentaire est donc d’autant plus perspicace que c’est la première fois que la famille ouvre les portes du monde.

JUST IN: Schumacher a expliqué au manager pourquoi sa santé est privée: “Disparition”

L’ancien patron de Ferrari, Jean Todt, a affirmé qu’il se battait toujours après avoir visité la maison familiale en 2020.

Il a expliqué qu’il avait “une femme extraordinaire à côté de lui”, ainsi que ses enfants, des infirmières et d’autres professionnels de la santé.

Il a ajouté: “Tout ce que je peux faire, c’est être proche d’eux jusqu’à ce que je sois capable de faire quelque chose, et ensuite je le ferai.”

Parmi ceux qui ont rendu hommage à Schumacher lors du documentaire, il y avait l’actuel coureur de F1 Sebastian Vettel, qui a noté à quel point son compatriote allemand avait une influence sur lui.

Vettel a déclaré: “Il est mon idole depuis que j’ai commencé à conduire des karts. Il a eu une grande influence.

“Le pilote automobile Michael Schumacher est mon héros, ma motivation pour gagner des courses.

“Le sport me fascine et je connais d’autres pilotes de course mais il n’y avait personne comme lui.”

L’accident de Schumacher l’a vu subir deux “interventions chirurgicales” avant d’être placé dans un coma artificiel de six mois.

L’accident est survenu alors qu’il skiait sur un terrain non sécurisé, où il est tombé et s’est cogné la tête contre un rocher.

Il a passé 254 jours à l’hôpital avant de retourner dans sa maison familiale à Genève, en Suisse.

L’Allemand y est resté depuis.