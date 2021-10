Santé de Vicente Fernández : il quitte les soins intensifs ; restera hospitalisé – El Sol de México

Le chanteur Vicente Fernández, qui a été admis en raison d’une infection urinaire en juillet dernier, est sorti des soins intensifs.

Ses médecins Luis Arturo Gómez, Francisco Javier González et son équipe médicale rapportent par une déclaration qui a été transférée à la zone d’adaptation de l’hôpital où il poursuivra son traitement et sa rééducation, avec l’autorisation préalable de la famille Fernández Abarca.

« Nous avons le plaisir de vous informer que M. Vicente Fernández Gómez se trouve en dehors de la zone de soins intensifs, en réadaptation à l’hôpital, où il poursuivra son traitement et sa rééducation », cite le rapport médical.

Il se poursuit dans une phase de convalescence où le traitement et la surveillance étroite demeurent.

Ils reconnaissent qu’avec cette bonne nouvelle, « même si la récupération de la fonction de mobilité est lente mais progressive ».

Le « Charro de Huentitán » remercie ses fidèles pour les prières, les expressions d’affection et de préoccupation pour sa santé.

Les médecins disent que maintenant le chanteur restera avec plus d’accompagnement avec sa famille, permettant une plus grande interaction et une plus grande réponse vers le rétablissement.

Son état de santé est stable, « plus alerte et coopératif avec la rééducation. Son effort respiratoire continue d’être faible pour lequel il a besoin d’un soutien intermittent ».