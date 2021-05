Santé mentale: comment les marques investissent dans la santé mentale et pourquoi est-ce important

Au cours des dernières semaines, non seulement des marques, mais plusieurs agences ont également annoncé des pauses pour la santé mentale, Covid laisse aux employés, ainsi qu’une semaine de travail de quatre jours pendant les mois de mai et juin.

Avez-vous déjà entendu parler de «l’effet d’autruche»? Ceci est emprunté à la légende selon laquelle les autruches ont tendance à enfouir la tête dans le sable pour éviter tout danger. En ce qui concerne la question de la santé mentale, nous autres Indiens en tant que société en avons sûrement souffert il y a environ un an; cependant, cela devient maintenant un problème important à résoudre – en particulier au milieu de cette pandémie. Par conséquent, les marques ont commencé à se concentrer sur leurs employés et ont déployé de nombreuses initiatives. Bacardi India, par exemple, a lancé «Bacardi Assist», un programme de conseil gratuit qui relie les individus aux professionnels de la santé mentale. La place de marché de meubles en ligne Pepperfry, à travers son initiative baptisée #PepHealth, permet aux employés d’interagir avec les équipes à travers de courtes vidéos sur divers sujets de santé. L’entreprise a également établi des partenariats avec des professionnels ou des conseillers en santé mentale, permettant aux employés de communiquer directement avec eux et de profiter des séances par le biais d’une consultation téléphonique. Pendant ce temps, la société de biens de consommation Reckitt organise des webinaires hebdomadaires pour aider les employés à faire face à divers défis. «Grâce à nos partenaires de santé et de bien-être, nous offrons un soutien professionnel en matière de santé mentale et physique. À ce stade, notre objectif est que nos employés sachent que nous nous soucions de leur bien-être plus que de leur vie professionnelle », a déclaré Sohini Dutt, directeur régional des ressources humaines, Asie du Sud, Reckitt, à BrandWagon Online.

La société d’aliments et de boissons PepsiCo India a un programme appelé PepFit visant à assurer le bien-être mental de ses employés grâce à la prise de conscience de soi, l’auto-évaluation et les interventions d’auto-soins. «Dans le cadre de ce programme, nous avons commencé à sensibiliser et à prendre conscience de l’importance de briser la stigmatisation liée au bien-être mental grâce à des sessions en ligne avec des experts, à créer des espaces de soins personnels pour que les employés puissent se ressourcer et prendre soin d’eux-mêmes», Pavitra Singh, directeur des ressources humaines (CHRO), PepsiCo India, a déclaré. En outre, Marico Limited a récemment annoncé une journée #SelfCare pour les employés, où les employés peuvent prendre un jour de congé pour se recalibrer et se reposer. Selon Amit Prakash, CHRO, Marico Limited, la santé mentale et émotionnelle est la clé pour relever les défis de cette pandémie. «Nos membres se sont maintes fois avérés être la colonne vertébrale de notre organisation. Par conséquent, il est de notre responsabilité en tant qu’organisation de les protéger et de leur apporter tout le soutien possible », a-t-il ajouté. L’entreprise a également retenu les services de divers conseillers et professionnels de la santé mentale pour ses membres.

Au cours des dernières semaines, non seulement des marques, mais plusieurs agences ont également annoncé des pauses pour la santé mentale, Covid laisse aux employés, ainsi qu’une semaine de travail de quatre jours pendant les mois de mai et juin. DDB Mudra, MullenLowe Lintas Group, WATConsult, Neil Patel Digital India, entre autres, sont quelques-unes des agences à avoir adopté la politique. «Il est temps de repenser ce que nous en sommes venus à appeler #AgencyLife. Le manque d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, le fait de passer toutes les nuits chaque semaine et d’être «toujours actif» ne doit pas être présenté comme un signe de fierté. Mettez fin à la culture agitée et devenez réel », a déclaré l’agence de marketing numérique basée à Bengaluru, Neil Patel Digital India, sur sa plate-forme de médias sociaux.

Dans une note interne adressée à ses employés par BrandWagon Online, Dentsu a déclaré: «Beaucoup d’entre vous ont fonctionné sans relâche, faisant de leur mieux pour gérer les pressions tant sur le plan personnel que professionnel. Nous comprenons que cela pourrait vous conduire sur la voie d’un épuisement lent. Nous voulons que vous puissiez vous concentrer sur votre famille et votre bien-être personnel dans une égale mesure. Par conséquent, nous avons décidé de vous retirer du travail ce vendredi 7 mai, afin que vous puissiez être avec votre famille et vos proches. Veuillez investir cette fois pour améliorer votre bien-être. »

Fait intéressant, il y a quelques semaines, les agences de publicité sont tombées sous l’objectif de la culture de l’agitation après que Cheil India ait été critiqué pour avoir prétendument demandé à ses employés de travailler depuis leur bureau au milieu de la pandémie. «La crise de Covid en Inde a été au-delà du déchirement. Aucune entreprise n’était à l’abri des ravages de Covid. Nous avons récemment perdu deux de nos employés à cause de la pandémie. Cela a été une période très tragique et malheureuse pour nous tous, mais nous avons toujours été aux côtés de nos employés. Au milieu de cette période difficile, nous travaillons 24 heures sur 24 pour fournir l’aide médicale nécessaire et soutenir le bien-être mental de notre peuple. Pour nous, nos employés sont notre priorité », a déclaré la société dans un communiqué.

Selon Anand Bhadkamkar, directeur général de Dentsu India, la dernière année a entraîné un changement culturel dans la culture du travail en agence. «Avec le travail à domicile et la pression globale croissante pendant la pandémie, la santé mentale et le bien-être sont devenus très importants. Les dirigeants des agences de Dentsu ainsi que d’autres réseaux se sont manifestés pour parler de santé mentale et travailler avec les établissements de santé mentale pour soutenir les employés. Ces changements sont de nature plus permanente et non réactionnaire », a-t-il ajouté.

Ce qui ressemble actuellement à un petit pas est important, il reste à voir comment nous pouvons tous reproduire cela dans nos vies et dans la vie des agents de santé.

