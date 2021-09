Santé mentale Covid-19 : la thérapie de réévaluation cognitive aide au stress pandémique

Pendant la pandémie, j’ai passé beaucoup de temps seul. Je vis seul. Je travaille à domicile. Parfois, j’ai connu des crises d’agitation et d’agitation, contribuant à des sentiments d’épuisement professionnel.

Voici ce qui a aidé : réévaluer la situation.

Ce que je ressentais, c’était l’isolement et la solitude qui l’accompagne. Au lieu de la laisser me ronger, j’ai essayé de me rappeler : la solitude est normale, parfois même utile. Je me suis souvenu que la tristesse existait en partie pour me rappeler quelque chose que j’apprécie vraiment, la compagnie d’autres personnes. Je savais que lorsque l’occasion se présenterait, je me réorienterais vers l’immersion avec les autres. Et quand ce moment viendrait, je l’embrasserais; c’était un rappel que j’étais encore capable de ressentir la joie qui me manquait. Et comme consolation, ça faisait du bien.

La réévaluation cognitive – parfois appelée recadrage cognitif – est le plus souvent rencontrée en thérapie, où elle est utilisée pour réguler les émotions. C’est une composante de la thérapie cognitivo-comportementale, toute une série de stratégies qui peuvent encourager des schémas de pensée et de comportement positifs.

Les réévaluations sont utiles. Mais ce n’est pas quelque chose que les gens apprennent exclusivement dans le contexte des soins cliniques. C’est sans doute une compétence dont nous pouvons tous bénéficier. Et par « nous tous », j’entends à peu près tout le monde, partout dans le monde.

Récemment, des centaines de chercheurs dans 87 pays ont publié les résultats de la plus grande étude de réévaluation cognitive à ce jour dans Nature Human Behavior. Ils posaient une question simple : pourraient-ils aider les gens à se sentir mieux face à la pandémie, ne serait-ce que pour un moment, en enseignant les réévaluations ? L’étude, qui a amassé des données sur plus de 20 000 participants, est revenue avec une réponse retentissante : oui.

La nouvelle étude valide le concept de réévaluation. Mais cela suggère également qu’il pourrait être possible de le déployer en tant qu’intervention de santé mondiale à grande échelle.

C’est une compétence simple, mais elle pourrait aider de nombreuses personnes à renforcer leur résilience dans un monde chaotique.

Réévaluation cognitive, expliquée

L’article évalué par des pairs dans Nature Human Behavior est le projet le plus récent du Psychological Science Accelerator, un groupe de centaines de chercheurs qui combinent leurs ressources pour réaliser des études psychologiques avec des pools de participants massifs et une méthodologie exceptionnellement rigoureuse.

Vers le début de la pandémie, le groupe a lancé un appel à propositions de projets pour tester des interventions psychologiques qui pourraient, simplement, aider les gens à se sentir mieux.

“La raison pour laquelle nous choisissons la réévaluation cognitive est qu’il s’agit de la stratégie la plus étudiée et la mieux comprise”, explique Ke Wang, le doctorant de la Harvard Kennedy School qui a le premier proposé ce projet massif. C’est aussi une stratégie que les gens n’utilisent pas toujours spontanément par eux-mêmes : ça aide d’être enseigné.

(Le groupe a deux autres articles testant différentes interventions psychologiques, sur la façon dont les messages de santé publique dans la pandémie peuvent influencer le comportement. À noter : ils testent si « l’aversion à la perte », une idée influente qui suggère que les gens réagissent plus fortement lorsqu’ils pensent qu’ils ont quelque chose à perdre, encourage les gens à protéger leur santé pendant une pandémie.)

La réévaluation cognitive fonctionne car « il existe un lien entre nos pensées et nos sentiments », explique Kateri McRae, psychologue à l’Université de Denver qui étudie les émotions et qui n’a pas participé à cette étude. « Souvent, nos sentiments sont précédés de certaines pensées. » Ainsi, lorsque nous changeons nos pensées, cela peut précipiter un changement dans nos émotions.

Cela peut être une stratégie pour faire face à un épisode d’anxiété ou de dépression, ou cela peut simplement être utilisé pour favoriser la résilience en matière de santé mentale. “Les personnes qui signalent une plus grande quantité de bien-être et d’émotions positives quotidiennes déclarent utiliser une réévaluation plus fréquemment que les personnes qui signalent des émotions négatives quotidiennes”, dit McRae – bien qu’elle ajoute qu'”il y a un peu de poulet et d’œuf ici. . ” Qu’est-ce qui vient en premier : les personnes positives réévaluent-elles ou les réévaluateurs deviennent-ils des personnes positives ? “Mais je pense certainement que la plupart des gens le considèrent comme quelque chose qui pourrait servir de tampon.”

Une fois que vous maîtrisez la technique, il est facile d’appliquer la réflexion de réévaluation à de nombreuses situations différentes. Par exemple, parfois, lorsque je ressentais l’ennui atroce du confinement hivernal pandémique, j’essayais de réévaluer le sentiment d’ennui comme de la tranquillité, l’absence de mauvaise chose. « J’ai de la chance de m’ennuyer », pensais-je. Cela ferait descendre la pilule amère plus facilement.

La régulation des émotions passe un test mondial massif

Wang et les centaines d’autres auteurs voulaient voir s’ils pouvaient enseigner à des milliers de personnes dans le monde des stratégies d’adaptation similaires, pour aider à faire face au stress de la pandémie.

Ils ont mené une étude préenregistrée – c’est-à-dire une étude où les méthodes et les plans d’analyse sont verrouillés avant le début de la collecte de données, pour aider à assurer la rigueur – et ont testé deux méthodes de réévaluation subtilement différentes, ciblant les émotions négatives associées à la traversée de la pandémie.

La première méthode est appelée « recentrage ». Cela pourrait être mieux décrit comme « regarder le bon côté des choses ».

Disons que vous vous sentez triste, que vous restez à la maison pendant un confinement. Vous pouvez recentrer vos pensées sur certains des aspects les plus positifs de rester à la maison. Comme : « Rester à la maison n’est pas si mal », comme l’explique Wang. « Vous pouvez trouver plus de temps à passer avec votre famille ou faire des choses que vous n’avez peut-être pas eu le temps de faire, comme cuisiner. »

Une autre est appelée « reconstruction ». Cela va un peu au-delà de simplement regarder le côté positif d’un fardeau particulier, en essayant de trouver un récit global moins négatif pour nous parler de la pandémie. Il s’agit moins de trouver le positif dans nos circonstances individuelles que de regarder la situation dans son ensemble sous un nouveau jour.

En reconstituant le fardeau de la pandémie, par exemple, vous pourriez penser : « Dans le passé, les gens ont surmonté de nombreux défis qui semblaient insurmontables à l’époque, et nous surmonterons également les défis liés à Covid-19 », comme le suggérait le texte de l’étude. participantes.

Il ne s’agit pas de devenir un robot aux œillères autorisé uniquement à avoir des pensées positives. « Dans notre intervention, nous ne les forçons pas à se sentir positifs tout le temps », explique Wang. « Nous leur apprenons à l’utiliser pour réguler leurs émotions. Il s’agit d’intervenir lorsque les pensées deviennent pénibles.

Il ne s’agit pas non plus de ne jamais reconnaître les pensées négatives. «Je pense qu’il y a un équilibre très délicat entre reconnaître la réalité, permettre aux gens de s’asseoir parfois avec la négativité, mais aussi se rendre compte que des interprétations positives des choses sont possibles», dit McRae.

Dans l’étude, les participants ont été chargés de lire sur le recentrage, la reconstruction ou deux conditions de contrôle. Les participants ont répondu à un sondage avant d’apprendre la technique pour évaluer leur état émotionnel de base. Par la suite, ils ont été à nouveau mesurés et invités à évaluer leurs sentiments globaux à propos de la pandémie et comment ils y réagissent.

Notamment, les deux techniques ont tout aussi bien réussi à réduire les émotions négatives des gens, et les effets, rapportent les auteurs, ne sont pas seulement statistiquement significatifs – ils semblaient faire une grande différence pratique pour les gens.

La différence de sentiments entre ceux qui ont appris les réévaluations, par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait, était aussi grande que la différence entre les personnes qui avaient fait face à des difficultés extrêmes en raison de la pandémie, par rapport à celles qui ne l’avaient pas fait. C’est une amélioration notable. (Bien sûr, les interventions ne sont pas « garantis » de fonctionner pour un individu en particulier. L’étude a signalé des changements en moyenne.)

De plus, les interventions ne semblaient pas diminuer la volonté de s’engager dans des comportements sûrs contre Covid, comme le masquage. “Certaines personnes peuvent craindre que si vous améliorez leurs émotions, les gens soient moins prudents”, explique Wang. “Mais nous ne trouvons pas cela dans notre étude.”

Notamment, aussi, les interventions – qui ont été traduites par une équipe de centaines de personnes en 44 langues – ont largement fonctionné dans tous les pays testés, bien qu’il y ait eu une certaine variabilité. Les interventions ont été les plus efficaces au Brésil, en Allemagne et en Hongrie, et elles ont été les moins efficaces en Russie, en Roumanie et en Égypte. “Jusqu’à présent, nous n’avons rien trouvé qui puisse systématiquement expliquer quel pays peut en bénéficier plus ou moins”, a déclaré Wang. (Les chercheurs n’avaient pas d’échantillons représentatifs dans tous les pays étudiés, il pourrait donc y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles ils ont trouvé la variation.)

Une découverte psychologique en laquelle vous pouvez avoir confiance

La conclusion plus étroite de cette étude, à savoir que la réévaluation cognitive fonctionne, n’est pas très surprenante. « La découverte selon laquelle la réévaluation diminue les émotions négatives et augmente les émotions positives est quelque chose qui a été répété encore et encore ad nauseam », dit McRae. « Je ne pouvais pas simplement publier cette découverte si je le voulais vraiment, car elle est si bien établie. »

Mais il y avait des aspects de l’étude qui sont nouveaux et importants. «Je pense que cette ampleur, cette portée et cette rapidité de parler de la crise dans laquelle nous nous trouvons en ce moment étaient les éléments les plus impressionnants à ce sujet», dit-elle.

Il existe un mouvement de recherche en plein essor en psychologie dédié à la mise à l’essai d’interventions en une seule session, dispensées en ligne ou à distance. Les soins de santé mentale sont souvent inaccessibles et coûteux, donc plus il y a d’interventions psychologiques qui peuvent être dissociées de toute une série de thérapies intensives, plus elles peuvent potentiellement faire de bien dans le monde. Selon l’étude, de nombreuses personnes dont la détresse n’atteint pas le niveau d’un diagnostic de santé mentale pourraient tout de même en bénéficier.

Cela dit, il y a encore du travail à faire ici. D’autres chercheurs non impliqués dans le projet souhaiteraient qu’il étudie ces participants au fil du temps, pour voir si l’intervention a eu un effet durable.

“Une étude de cette envergure aurait fourni un test particulièrement informatif pour savoir si une intervention universelle en une seule session pouvait exercer des effets durables et plus généralisés”, explique Jessica Schleider, psychologue à l’Université Stony Brook spécialisée dans l’étude des interventions psychologiques en une seule session. “Je pense qu’il est scientifiquement utile de savoir que la réévaluation peut fournir un soutien immédiat de manière générale, et elle peut être recommandée comme une option d’adaptation à essayer pour les personnes en détresse.”

Les auteurs de l’article reconnaissent cette limitation et quelques autres. L’étude a demandé aux gens de voir des photos leur rappelant les stress de Covid-19, qui « pourraient ne pas représenter des situations locales pour différents groupes de participants », rapportent les auteurs. Cela ne représente pas non plus toutes les myriades de déclencheurs émotionnels que nous rencontrons pendant une pandémie. Mais surtout, ils voient ce travail comme fondamental pour d’autres questions.

Le Psychological Science Accelerator, le groupe à l’origine de l’entreprise massive de l’article, a été lancé en réponse à la « crise de réplication » de la psychologie. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses théories psychologiques célèbres se sont effondrées sous des tests rigoureux. Jusqu’à 50 pour cent de tous les articles de psychologie pourraient ne pas être reproductibles, bien que personne ne connaisse l’étendue réelle de la pourriture des fondements de la psychologie. Il y a également eu des cas très médiatisés de fraude pure et simple de données liées à certaines des découvertes les plus populaires de la psychologie. L’accélérateur, qui fonctionne avec un budget restreint (il rapporte que cette étude de dizaines de milliers de personnes n’a coûté que 17 000 $, dont une grande partie provient de membres individuels du laboratoire), cherche à reconstruire le domaine sur une base plus solide.

C’est une “crise de crédibilité”, explique Patrick Forscher, psychologue et membre de l’accélérateur qui a travaillé sur le document de réévaluation. « Parce qu’il y a plus de problèmes que la simple réplicabilité. Donc, mon point de vue personnel est que vous pouvez examiner de nombreuses découvertes psychologiques et simplement mettre un point d’interrogation dessus – non pas qu’elles soient définitivement fausses. Nous savons que certaines des pratiques qui ont été utilisées pour produire un grand nombre de ces conclusions ne sont, en elles-mêmes, pas si crédibles. »

Le dernier test de réévaluations cognitives met la science des interventions en santé mentale sur une base plus solide. La psychologie englobe beaucoup d’idées fragiles qui prétendent améliorer votre vie. En voici un qui semble fonctionner.