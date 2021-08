Santé mentale dans le sport : comment les athlètes maintiennent leur bien-être malgré la pression pour réussir

Bien que le sport offre une immense appréciation, il apporte également des critiques égales ou supérieures, les médias sociaux ajoutant les commentaires haineux

Les conversations sur la santé mentale – souvent passées sous silence – ont lentement commencé à faire partie des discussions générales. Une série de départs à la retraite et de pauses chez les sportifs en raison de problèmes de santé mentale a accru l’attention portée à l’aspect sportif. Alors que les fans applaudissent pour leur victoire, ils accordent peu d’attention aux pressions qu’ils subissent. Des pertes, des blessures et des critiques aux mois de séparation d’avec leurs proches, les athlètes font face à plusieurs problèmes mentaux qui ne sont en grande partie pas résolus.

Récemment, le sujet a été mis à l’honneur à la suite des décisions de Simone Biles, Naomi Osaka et Ben Stokes de se retirer de leurs tournois respectifs et de donner la priorité au bien-être de leur santé mentale. Selon la psychologue du sport Sanjana Kiran, il est préférable de faire une pause lorsque «l’élixir» qu’un athlète obtient de ses performances de pointe devient le «déclencheur» des problèmes de santé mentale.

De telles conversations en Inde, cependant, sont encore rares.

Dans une interview accordée à The Indian Express, la lutteuse Vinesh Phogat a déclaré qu’elle avait reçu un diagnostic de dépression pendant trois mois en 2019, ajoutant qu’elle ne pouvait pas dormir et est restée éveillée pendant des jours.

Comment gérer les pertes

La victoire et la défaite font partie intégrante du sport, mais gérer les pertes peut être difficile. Le tireur Gagan Narang, qui a remporté le bronze au tir aux Jeux olympiques de Londres en 2012, a déclaré qu’il était difficile de surmonter les défaites mais, en tant qu’athlète, c’est la seule façon d’aller de l’avant.

L’ancien joueur de cricket Deep Dasgupta a déclaré que les défaites n’étaient pas faciles à encaisser. Chaque sportif a différentes manières de gérer les pertes, ajoutant que le sport apprend à être émotionnellement stable face aux victoires ou aux défaites.

Kiran a déclaré à IE Online que la façon dont un athlète définit le succès détermine l’impact de la défaite. Elle a ajouté que la défaite pourrait pousser un athlète à revenir plus fort et à réaliser son plein potentiel, mais pourrait également avoir un impact sur son estime de soi.

Contrôle constant

Bien que le sport offre une immense appréciation, il apporte également des critiques égales ou supérieures, les médias sociaux ajoutant les commentaires haineux. Deepa Malik, qui a remporté l’argent aux Jeux paralympiques d’été de 2016, a déclaré que les gens pensaient souvent que les athlètes étaient leur propriété et qu’ils pouvaient être critiqués, soumis à des pressions ou discutés dans une quelconque mesure. Elle a ajouté que les médias sociaux ajoutaient à la pression, c’est pourquoi elle s’est coupée des médias sociaux lors de l’entraînement.

Malik a déclaré qu’elle avait appris à bloquer ces pensées négatives avec les bons conseils sur la santé mentale.

Dasgupta a déclaré que les critiques et les commentaires ignobles peuvent avoir beaucoup d’impact et que les athlètes doivent développer une peau épaisse pour ne pas la laisser les affecter.

Le psychologue du sport Kiran a expliqué que la critique et l’examen minutieux peuvent être traumatisants. Elle a ajouté des critiques sévères, l’examen minutieux de l’écosystème pourrait être un catalyseur majeur de la mauvaise santé mentale.

L’approche du sport axée sur les résultats exerce souvent une pression mentale sur les athlètes. Le poids de l’obtention d’une médaille prive l’athlète de la joie et du frisson de cette compétition, qu’un athlète d’élite s’épanouit, apporte, a ajouté Kiran.

Blessures

Bien que les blessures soient courantes, elles peuvent avoir un impact sur la vie des athlètes et déterminer leur avenir dans le sport. Dasgupta a déclaré qu’il avait vu certains des plus grands noms se débattre avec leur jeu à cause de blessures. Il a ajouté qu’il est important d’avoir le soutien de la famille et des amis pendant ces moments.

Impact sur la vie personnelle

Les périodes d’entraînement de plusieurs mois éloignent souvent les athlètes de chez eux et de leurs proches. Covid-19 a aggravé la situation, obligeant les athlètes à vivre dans des bio-bulles loin de tout le monde pendant des mois.

Narang a déclaré que la séparation d’avec la famille peut donner le mal du pays aux athlètes, ajoutant qu’il pensait que les tireurs indiens avaient été confrontés à cela pendant les Jeux olympiques de Tokyo.

Il a ajouté que le sport avait également un impact sur la vie personnelle des athlètes. Sa mère a développé un diabète avant les Jeux olympiques de Londres, car elle s’inquiétait constamment de sa fusillade.

L’artiste martiale indienne Ritu Phogat a déclaré que même si la séparation de la famille est difficile, elle a canalisé cette énergie dans son jeu. Elle a ajouté que son mariage a également souffert de la longue séparation, mais que sa famille l’a soutenue.

Après la retraite

Dasgupta a déclaré que les sportifs avaient des problèmes de santé mentale même après la retraite. La carrière d’un sportif est très courte, a-t-il déclaré, ajoutant que sa carrière se termine lorsque les gens d’autres professions sont à leur apogée.

Kiran a déclaré qu’il était essentiel d’avoir des plans pour la post-retraite des athlètes dans les programmes de développement.

La voie à suivre

Les sportifs ont exprimé le besoin d’avoir des psychologues du sport et de se concentrer sur leur bien-être mental.

Narang a déclaré que chaque athlète devait avoir accès à un psychologue du sport, ajoutant que parler de santé mentale devait être normalisé. Les joueurs devraient être encouragés à en parler publiquement et ceux qui veulent faire une pause devraient être applaudis, a-t-il déclaré.

Phogat a déclaré que les psychologues du sport sont nécessaires car ils peuvent relancer l’état d’esprit d’un athlète et l’aider à faire face à des situations.

Kiran a déclaré en conclusion que les autorités sportives devaient reconnaître que les athlètes étaient des humains et devraient d’abord s’informer sur la santé mentale et son impact. Elle a ajouté qu’ils devraient également se concentrer sur leur bien-être mental, car un écosystème sportif qui a compromis le bien-être n’offrirait pas de sécurité psychologique aux sportifs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.