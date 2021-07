Santé numérique : apprentissage intelligent pour une génération intelligente

Lenovo Aware, une solution d’apprentissage intelligente pour les consommateurs, vise à soutenir une expérience d’apprentissage à distance supérieure en relevant quelques-uns de ces défis numériques

La pandémie de Covid-19 a perturbé le secteur de l’éducation, en imposant la distanciation sociale et en mettant en œuvre des méthodes d’enseignement et d’évaluation en ligne. Lenovo a mené une enquête sur l’éducation virtuelle qui a révélé les principaux défis auxquels les parents sont confrontés : des doutes concernant l’efficacité de l’apprentissage en ligne, une surveillance constante requise pour les enfants et une utilisation excessive des ordinateurs portables entraînant un temps d’écran excessif et des problèmes de posture corporelle.

Lenovo Aware, une solution d’apprentissage intelligente pour les consommateurs, vise à soutenir une expérience d’apprentissage à distance supérieure en relevant quelques-uns de ces défis numériques. Le logiciel, qui sera fourni avec la dernière génération d’ordinateurs portables IdeaPad Slim 3i et IdeaPad Slim 5i, utilise la caméra intégrée du PC pour détecter le langage corporel d’une personne et le contact visuel avec l’appareil. Il peut être activé dans Lenovo Vantage et toutes les fonctionnalités doivent être activées manuellement en s’inscrivant dans les paramètres de Lenovo Aware. Le logiciel rappelle à l’utilisateur de s’asseoir loin de l’écran, de redresser sa posture, de s’éloigner de l’écran pour se reposer les yeux, à l’aide de notifications contextuelles et d’alertes audio.

Certaines des fonctionnalités clés du logiciel incluent :

Rappel de pause : rappelez automatiquement à l’utilisateur de faire des pauses en fonction des paramètres de temps d’utilisation de l’ordinateur

Rappel de distance : détectez la distance entre le visage de l’utilisateur et l’écran du PC pour éviter que la distance soit trop proche pour affecter la vue

Rappel de posture : détectez si l’utilisateur est assis correctement et l’alertez lorsqu’il y a une mauvaise posture d’assise cohérente

Fonction d’attention : Ceci est principalement destiné aux enfants pour déterminer s’ils sont actuellement dans un état de concentration.

Dinesh Nair, Head of Consumer Business, Lenovo India, a déclaré : « Notre logiciel Lenovo Aware est conçu pour aider les parents et les tuteurs à obtenir des informations sur l’engagement en ligne de leurs enfants, la productivité en classe et le bien-être numérique afin de les aider à suivre les gains et les domaines d’amélioration. “

Le logiciel encourage également les enfants et facilite les interactions avec les parents à l’aide d’un système de score qui génère des rapports faciles à comprendre, montrant des références cumulatives de l’utilisation moyenne du PC par un enfant, fournissant aux parents et tuteurs des informations sur l’engagement en ligne de leur enfant, la productivité de la classe et le bien-être numérique pour les aider à suivre les gains et les domaines d’amélioration.

