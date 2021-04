SANTÉ NUMÉRIQUE: des soins de qualité en temps réel

En outre, moins de patients nécessitent des examens et des suivis en personne, ce qui laisse le temps aux médecins de se concentrer sur des cas nouveaux et plus critiques.

Par Mudit Dandwate

Au cours des dernières années, la santé indienne a connu une renaissance pas comme les autres, grâce à diverses technologies dans le domaine de la santé, dont la surveillance à distance des patients (RPM). Une technologie qui permet le suivi des patients en dehors des milieux cliniques conventionnels et permet une accessibilité accrue aux soins de santé est sans aucun doute une bénédiction pour les médecins. Comment? En devenant les yeux méticuleux et les oreilles vives des médecins pour des patients malades qu’ils ne peuvent pas atteindre physiquement 24h / 24 et 7j / 7. Qu’il s’agisse de permettre aux médecins de suivre en permanence la santé des patients, de leur permettre de détecter et de résoudre à l’avance tout type d’anomalie et de prévenir ainsi une crise, le bouquet d’avantages de RPM pour les médecins n’est pas un mais plusieurs. Voici comment RPM sert de baguette magique aux médecins pour améliorer la qualité de traitement et la vie du patient.

RPM tient les médecins informés en permanence de l’état de santé du patient: en fournissant à distance les lectures des signes vitaux d’un patient aux médecins, il assure un suivi ininterrompu de la santé du patient et les surveille de près. L’intégration du RPM au niveau du service peut facilement alerter le médecin d’une crise à venir nécessitant une intervention immédiate.

Aide les médecins à hiérarchiser les patients et à personnaliser le plan de traitement: une fois que les patients sont sortis de l’unité de soins intensifs et transférés dans un service, ils doivent toujours être surveillés en permanence. Actuellement, cela est fait manuellement par des infirmières vérifiant les signes vitaux toutes les deux heures. La surveillance à distance des patients (RPM) au niveau de la salle a la capacité de détecter les patients nécessitant une attention immédiate en fonction des données vitales qui sont continuellement diffusées. Non seulement cela, RPM fournit des données spécifiques sur tous les patients, ce qui leur permet de fournir des plans de traitement personnalisés et d’améliorer la qualité des soins qu’ils dispensent.

RPM aide les médecins à traiter plus de patients: non seulement la qualité des soins, la surveillance à distance des patients améliore également la quantité de soins, permettant aux médecins d’atteindre et de traiter plus de patients. Dans une dernière étude mondiale sur des patients atteints de diabète sucré et d’un programme d’insuffisance cardiaque congestive, il a été constaté que l’intégration du RPM a abouti à 97% de satisfaction quant à la disponibilité des médecins et des infirmières et à 100% de satisfaction quant à la qualité des soins de santé dispensés au les patients.

La RPM conduit à une collaboration accrue entre les médecins et les patients: Une communication et une collaboration appropriées entre les patients et leurs médecins sont inévitablement essentielles pour de meilleurs plans de traitement et de meilleurs résultats cliniques. Les milieux cliniques conventionnels dissuadent souvent les patients d’être proactifs dans l’auto-prise en charge et de rendre compte de leur état de santé aux médecins. RPM permet aux patients de participer plus activement à leurs plans de traitement, ce qui renforce la collaboration entre eux et leurs médecins. Cela aide les médecins à décider des plans de traitement corrects et efficaces. L’étude mentionnée ci-dessus a également révélé que le RPM génère un taux d’engagement des patients de 80% et une satisfaction de 97% quant à la capacité des patients à améliorer et à gérer leurs propres besoins en matière de soins de santé.

Soulage les médecins d’un fardeau important, réduit l’épuisement professionnel et les aide à se concentrer sur les nouveaux cas: le RPM se traduit par des mises à jour continues et à distance sur les patients avec une participation accrue des patients. Cela se traduit par une meilleure réponse au traitement et un nombre accru de patients en meilleure santé. En outre, moins de patients nécessitent des examens et des suivis en personne, ce qui laisse le temps aux médecins de se concentrer sur des cas nouveaux et plus critiques.

Le RPM aide à réduire les séjours à l’hôpital: la réduction des séjours à l’hôpital peut considérablement aider à traiter plus de patients, en particulier dans les hôpitaux avec des lits limités. Dans la phase postopératoire et de récupération, la technologie de suivi à distance des signes vitaux de RPM aide les médecins à suivre l’état de santé d’un patient, à fournir un diagnostic en temps réel et à modifier les plans de traitement sans que les patients aient à quitter le confort de leur domicile.

L’intégration du RPM dans les hôpitaux peut faire des merveilles pour les médecins et les praticiens de la santé afin de suivre en permanence la santé de leurs patients et de prévenir tout événement indésirable.

L’écrivain est PDG et co-fondateur de Dozee, une start-up de soins de santé basée à Bengaluru

