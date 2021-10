Santé numérique : sauver des vies en temps de crise

Une mère et son nouveau-né reprennent vie dans un village reculé de l’Himachal Pradesh, grâce à la télémédecine

On dit que la télémédecine est la prochaine grande innovation dans le domaine de la santé. Il fait chaud en ce moment (et pas trop exagéré comme le disent les sceptiques) simplement parce que la santé numérique améliore considérablement les moyens traditionnels de traitement et de prestation de soins, comme en témoigne cet exemple concret. Dans un exploit distinct de livraison d’urgence à une altitude de plus de 12 000 pieds à Kaza, le programme de télémédecine du gouvernement de l’Himachal Pradesh avec Apollo Telehealth a présenté son dévouement, son engagement, son approche humaine et sa capacité à sauver deux vies – une mère et un enfant dans état critique. Qu’il s’agisse de fournir l’historique détaillé des patients aux médecins à des milliers de kilomètres de distance, de diagnostiquer l’état des patients ou de fournir une ligne de traitement et une surveillance 24 heures sur 24, la télémédecine a éliminé la possibilité de toute sorte de décès.

La mère, une femme de 27 ans, a été admise au Centre de santé communautaire (CSC) de Kaza, diagnostiquée avec Abruptio Placentae (séparation prématurée du placenta de l’utérus). Alors qu’une césarienne a été pratiquée pour accoucher, la mère a développé des complications de saignement post-chirurgical. Alpha Khakhar, un obstétricien-gynécologue aux hôpitaux Apollo qui a été consulté pour gérer la complication, a déclaré: «Nous avons obtenu des antécédents détaillés de la patiente, effectué un examen approfondi par télémédecine et diagnostiqué la maladie comme une hémorragie post-partum. Suite à cela, nous avons conseillé la ligne de traitement pour la prise en charge clinique du patient. Les complications commençaient également à avoir des effets sur le bébé car l’accouchement était prématuré et le bébé était né avec un faible poids corporel. En plus de cela, le bébé avait une décoloration bleuâtre à la naissance. Pour stabiliser l’état du bébé, une réanimation cardio-pulmonaire (RCR) a été conseillée pendant deux minutes, suivie d’autres procédures de gestion clinique d’urgence. Après la RCR et les soins d’urgence, le bébé a été transféré à l’unité de soins néonatals. Cependant, le bébé a continué à avoir des niveaux de sucre dans le sang intermittents. »

Alors que l’état du bébé continuait de se détériorer, une téléconsultation avec la pédiatre principale Latha Vishwanathan, des hôpitaux Apollo, a été organisée. Une évaluation détaillée du bébé a été effectuée par le pédiatre et elle a conseillé au personnel d’administrer du liquide IV et une alimentation NG (nasogastrique); surveiller régulièrement la saturation en oxygène et les niveaux de sucre dans le sang aléatoire (RBS) et mesurer le poids corporel quotidiennement. Une surveillance 24 heures sur 24 a été effectuée par Apollo et le personnel du gouvernement pour assurer l’administration d’oxygène en fonction des niveaux de saturation. Cependant, le taux de sucre dans le sang du bébé a continué à baisser drastiquement et une téléconsultation avec le pédiatre a de nouveau été organisée pour une intervention clinique. Le médecin de service d’urgence du gouvernement a surveillé le bébé, sous la direction d’un pédiatre principal d’Apollo.

Vishwanathan a déclaré : « Alors que l’état de la mère et du bébé s’aggravait, le médecin du bloc (BMO) de Kaza a demandé à notre personnel de télémédecine d’accompagner la mère et le bébé. Cependant, les routes étaient fermées et il a fallu du temps pour organiser le transport vers le centre supérieur. Jusque-là, nous avons maintenu une surveillance 24 heures sur 24 sur le bébé. Cela n’a été possible que grâce à la télé-urgence qui a permis l’accès et le soutien à l’enfant, sinon cela aurait pu être fatal. »

Une intervention fondée sur des preuves dans ces minutes cruciales a amélioré les résultats à long terme pour ces patients fragiles. À l’aide de caméras et de dispositifs de connexion, le personnel de santé de Kaza a contacté les médecins traitants et les spécialistes de l’enfance pour surveiller les signes vitaux, poser des questions, valider les diagnostics, examiner les radiographies ensemble et demander aux médecins d’observer les progrès du traitement. Ce n’est qu’après six jours de surveillance 24 heures sur 24 via des services de télémédecine que la mère et le bébé ont été transférés à l’hôpital de Mission à Manali où ils ont été admis. L’état de la mère et du bébé s’est stabilisé un jour après les premières procédures de traitement.

« Apollo Hospitals Group est le pionnier de la télémédecine dans le pays, et il fournit des services de santé d’urgence aux personnes dans les régions reculées du pays par le biais d’Apollo Telehealth », a déclaré Sangita Reddy, codirectrice générale d’Apollo Hospitals Group. « Il a également sauvé des vies dans les zones urbaines et rurales du pays au milieu de la pandémie de Covid-19, et cet incident à Kaza sera une histoire inspirante pour tout le groupe Apollo pour les temps à venir. »

