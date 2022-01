Santé Samsung contre Santé Apple

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Des informations utiles sont à portée de main avec de puissantes applications de santé. Ces outils font tout, du suivi de l’activité à la conservation des enregistrements et même à l’envoi de notifications pour aider les utilisateurs à rester au top de leur bien-être.

Deux des acteurs les plus en vue dans le domaine des trackers de fitness sont Samsung et Apple, qui proposent tous deux des applications de santé robustes pour votre smartphone. Voyons qui arrive en tête de cette comparaison Samsung Health vs Apple Health.

À quoi servent les applications de santé ?

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Grâce aux applications, aux téléphones et aux appareils portables, les individus peuvent plus que jamais surveiller leur propre santé. Des pas effectués et des phases de sommeil à la fréquence cardiaque et à la SpO2, nos appareils suivent et enregistrent des points de données sur une variété de facteurs de santé et de forme physique. Ces données peuvent être extrêmement utiles pour atteindre les objectifs de poids, améliorer la condition physique et établir des modes de vie sains. Mais comment passer au crible autant d’informations ?

Cela étant dit, aucune de ces plateformes ne peut remplacer l’expertise médicale ou la consultation avec votre médecin. Apple Health et Samsung Health sont tous deux des fenêtres sur votre bien-être et des outils pour garder un œil sur votre forme physique. En tant que tels, ils sont mieux utilisés pour rester attentif aux objectifs de santé entre les rendez-vous, et non pour remplacer les visites chez le médecin.

Accéder à Samsung Health vs Apple Health

L’application Apple Health est une application standard préchargée sur les iPhones Apple. En fait, vous ne pouvez pas le supprimer même si vous ne l’utilisez pas. Il est pris en charge par les iPhones et les montres Apple et, comme d’habitude avec les fonctionnalités Apple, est limité aux utilisateurs iOS.

D’autre part, Samsung Health est disponible pour les appareils Android et iOS. Il est préchargé sur certains appareils, mais peut également être téléchargé à partir du Google Play Store ou de l’App Store. Les utilisateurs peuvent accéder à Samsung Health sur des téléphones fonctionnant sous Android 8.0 ou version ultérieure ou sur des iPhones 5 et versions ultérieures, ainsi que de nombreux appareils portables Galaxy.

Couvrir les bases

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Samsung Health et Apple Health fournissent tous deux un suivi de base de votre santé et de votre activité. Cela inclut l’enregistrement automatique de statistiques telles que les pas, les étages gravis, l’exercice et le sommeil. Chaque application vous permet également de saisir manuellement des données supplémentaires, notamment le poids, la consommation d’eau et le suivi du cycle menstruel.

Selon les appareils que vous avez couplés, les deux applications peuvent afficher des mesures avancées supplémentaires, notamment la pression artérielle, la glycémie, la fréquence cardiaque, etc. Par exemple, les propriétaires de Samsung Galaxy Watch 4 peuvent également accéder à des informations sur leur composition corporelle sur l’application Samsung Health. De même, les utilisateurs d’Apple Watch Series 6 et Series 7 peuvent accéder aux statistiques d’oxygène dans le sang sur l’application Apple Health.

En général, les données de base sur la santé et la forme physique constituent l’essentiel des pages de destination des deux plates-formes et constituent les informations les plus couramment utilisées. Les deux applications offrent plusieurs façons d’afficher les données, notamment des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et même annuelles. Les applications diffèrent par la profondeur que chacune fournit et la manière dont elles affichent les données pour les utilisateurs.

Naviguer entre Samsung Health et Apple Health

Interface de l’application Apple Health

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

L’interface d’Apple est claire et facile à naviguer. Trois onglets – Résumé, Partage et Parcourir – organisent l’application. Appuyez sur des catégories de santé spécifiques dans chaque onglet pour ouvrir des fenêtres supplémentaires contenant plus de données et d’analyses. Apple s’efforce également de fournir aux utilisateurs des descriptions dans l’application sur la meilleure façon de comprendre les données fournies.

Résumé: L’onglet Résumé contient des raccourcis permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs statistiques et informations. En haut, il répertorie les favoris que les utilisateurs peuvent sélectionner en fonction des catégories qu’ils apprécient le plus. Les utilisateurs peuvent appuyer sur chaque catégorie pour accéder à des informations supplémentaires et à des données plus approfondies. L’onglet récapitulatif contient également des tendances en matière de santé, des faits saillants, des articles liés à la santé et des suggestions pour d’autres applications de santé et de remise en forme qui valent le détour.

Partage: Cet onglet central est l’endroit où les utilisateurs peuvent se connecter à leur système de santé pour partager des informations avec un médecin, ou configurer des autorisations pour partager en toute sécurité des informations de santé avec leurs amis ou leur famille. Cet onglet est également l’endroit où les utilisateurs peuvent synchroniser des applications supplémentaires avec Apple Health.

Parcourir: L’onglet Parcourir est l’endroit où les utilisateurs peuvent accéder à toutes les catégories et données de santé. La quantité de contenu ici dépendra en grande partie des autres applications et accessoires que les utilisateurs synchronisent avec leur application Apple Health. Cela peut inclure tout, des applications de suivi des calories à l’exposition audio à partir d’écouteurs jumelés. Les utilisateurs peuvent également ajouter des catégories de cet onglet à leurs favoris dans l’onglet Résumé.

En plus de ces onglets, les utilisateurs peuvent accéder à leur page de profil pour saisir des informations de base et des détails de santé importants tels que le groupe sanguin. À partir de là, vous pouvez également accéder aux dossiers de santé, configurer une identification médicale, choisir les préférences de notification et de confidentialité et vous inscrire pour être un donneur d’organes.

Interface de l’application Samsung Health

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Samsung Health est tout aussi simple et convivial. Il est organisé en quatre onglets principaux : Accueil, Ensemble, Fitness et Ma page. Samsung diffuse également du contenu associé lorsque les utilisateurs accèdent à des catégories au sein de l’application. Ceux-ci incluent des articles, des séances d’entraînement et plus encore pour aider les utilisateurs à rester motivés.

Accueil: L’onglet Accueil est l’endroit où l’application présente les mesures de santé actuelles des utilisateurs. À partir de cet onglet, les utilisateurs peuvent accéder à des catégories spécifiques telles que le sommeil ou l’exercice pour voir plus d’informations et d’analyses.

Ensemble: L’application Samsung Health propose des défis dans l’onglet Ensemble pour permettre aux utilisateurs de comparer des données et de se connecter avec des amis ou d’autres utilisateurs de Samsung Health.

Aptitude: Les utilisateurs de Samsung Health ont également accès à une vaste collection de ressources, notamment des vidéos d’entraînement, du contenu de perte de poids et d’entraînement, ainsi que des outils de pleine conscience de Calm.

Ma page: Abritant le profil de l’application Samsung Health des utilisateurs, l’onglet Ma page présente les badges gagnés, les résumés hebdomadaires et les records personnels.

Un menu de débordement supplémentaire dans l’application Samsung Health comprend des résumés hebdomadaires des données suivies, des supports marketing, des mises à jour sur l’application et un hub de paramètres où les utilisateurs peuvent gérer les détails du compte, etc.

Intégration de tiers

En matière d’informations, l’application Santé d’Apple prouve que plus c’est plus. Il se synchronise avec des milliers d’applications tierces, intégrant des données sur tout, de la méditation et de l’activité à la nutrition et à la forme physique. D’un autre côté, Samsung ne prend pas en charge l’intégration avec de nombreuses applications tierces. Classées comme « services connectés » dans le menu des paramètres de l’application Samsung Health, les applications Strava et Technogym sont les seules options.

Ceci est important car les données des applications tierces aident à fournir aux utilisateurs une image beaucoup plus complète de leur santé et de leur forme physique. Parcourir l’onglet Parcourir de l’application Apple Health illustre le potentiel qu’offre l’application. La connectivité permet également de compenser certaines des lacunes de l’application. Par exemple, le suivi natif du sommeil sur les appareils Apple laisse beaucoup à désirer, mais les utilisateurs peuvent se synchroniser avec un large éventail d’applications tierces pour obtenir de meilleures informations.

En ce qui concerne l’intégration, une lacune majeure que partagent Samsung Health et Apple Health est qu’aucun des deux n’est compatible avec Fitbit.

Appareils compatibles

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

De nombreux appareils de fitness et de santé sont compatibles avec Samsung Health et Apple Health. Cela inclut une variété de trackers de fitness, de balances et d’appareils médicaux tels que les oxymètres de pouls, les tensiomètres et les glucomètres – beaucoup trop nombreux pour être énumérés ici. Rendez-vous ici pour voir la liste complète des appareils compatibles avec Samsung Health. Il n’y a pas de liste définitive d’appareils compatibles avec Apple Health, mais la documentation officielle d’Apple indique que les montres Apple, certains appareils médicaux et les applications associées qui utilisent HealthKit fonctionnent avec la plate-forme.

Les caractéristiques différenciantes d’Apple Health

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Identifiant médical : Apple Health offre une fonction de sécurité unique. L’identification médicale permet aux premiers intervenants d’accéder à des informations potentiellement vitales en cas d’urgence. Ces détails incluent les médicaments actuels d’un utilisateur, son groupe sanguin, ses allergies et s’il est ou non un donneur d’organes. Sous cette même fonctionnalité, vous pouvez également choisir des contacts d’urgence. Ces contacts reçoivent automatiquement un message avec votre position si vous utilisez le bouton SOS d’urgence.

Partage: Bien que mentionné ci-dessus, l’onglet Partage mérite d’être réévoqué ici. Cet aspect de l’application est un outil puissant pour aider les proches à veiller les uns sur les autres et à rester informés. Pour certains, cela signifie accéder à des notifications importantes sur la santé d’un parent âgé et garder un œil sur les tendances telles que leurs données d’activité et de fréquence cardiaque. Pour d’autres, cela signifie partager des statistiques avec un conjoint pour rester motivés et sur la cible. Qui que ce soit que vous voulez au courant de votre santé, Apple facilite le partage des détails.

Dossiers de santé : De même, Apple Health facilite également l’échange d’informations avec votre médecin. Tant que votre assureur ou votre hôpital est inscrit aux dossiers de santé, vous pouvez accéder à des informations sur les procédures, les résultats de laboratoire, les médicaments, etc. Vous pouvez également partager vos propres données suivies avec votre fournisseur de soins.

Stabilité de marche : Une nouvelle fonctionnalité d’Apple Health est une métrique de stabilité qui surveille votre risque de chute. Après avoir évalué la force, l’équilibre et la démarche des utilisateurs, la fonction enverra des notifications si la stabilité de marche d’un individu est préoccupante.

Les caractéristiques différenciatrices de Samsung Health

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Défis: La fonction Challenges de Samsung invite les utilisateurs à participer à des compétitions mensuelles de nombre de pas contre d’autres utilisateurs du monde entier. Ces concours aident à inciter les utilisateurs à rester actifs et à atteindre des objectifs sains. De plus, les utilisateurs peuvent créer leurs propres compétitions individuelles et inviter des amis ou des membres de la famille à participer. Vous pouvez même inviter jusqu’à neuf utilisateurs à participer à des compétitions en équipe ou individuelles.

Des exercices: Étant donné que Samsung Health ne s’intègre pas à de nombreuses autres applications, il permet aux utilisateurs d’enregistrer des données d’entraînement sur la plate-forme elle-même. Pour ce faire, l’application propose une longue liste d’entraînements, y compris tous les suspects habituels comme la course, la marche et le vélo, ainsi que tout, du ski alpin à la danse de salon. Si vous vous êtes déjà demandé si le hula-hooping est une séance d’entraînement, Samsung dit que cela compte, tout comme le kitesurf, le yachting, le deltaplane et le tir à l’arc. Jour de jambe ? Enregistrez chaque pression, boucle, augmentation et extension ; ils sont tous répertoriés ici.

Aliments: De même, là où l’application Santé d’Apple extraira les données des applications de suivi des aliments populaires, Samsung Health permet aux utilisateurs de suivre directement les repas. Vous pouvez saisir des aliments sous forme de repas ou de collation et trouver des éléments spécifiques dans la vaste bibliothèque d’aliments de l’application. Cette base de données comprend les informations nutritionnelles de chaque article et aide les utilisateurs à suivre les calories et les macronutriments.

Sommeil: C’est une autre catégorie où Samsung Health excelle. Non seulement l’application enregistre le temps total de sommeil, mais elle suit également les étapes du sommeil et fournit un score de sommeil. Avec des appareils compatibles, il peut même fournir une détection des ronflements et des données sur l’oxygène dans le sang.

En ce qui concerne l’application Samsung Health vs Apple Health, le choix est souvent fait pour vous. Les utilisateurs d’Apple auraient du mal à ne pas utiliser l’application stock d’Apple, et les utilisateurs d’appareils Android en sont exclus.

Dans l’ensemble, une plus grande intégration de tiers améliorerait considérablement l’application Samsung Health. L’application Santé d’Apple est robuste, et pour certains, elle peut être écrasante. En réalité, il s’inspire de toutes les autres applications puissantes de fitness et de santé que vous utilisez déjà à l’aise. La force importante des deux est que chacun compile toutes vos informations en un seul endroit.

