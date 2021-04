Santfeliuenc gagne 2-0 dans leur stade contre Sants

24/04/2021 à 21:37 CEST

le Santfeliuenc a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Sants ce samedi dans le Municipale Les Grases. le Santfeliuenc Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Figueres. Du côté des visiteurs, le Sants a récolté un nul nul contre le A rejoint Esportiva Valls, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec ce résultat, le groupe Sanfeliuense est troisième, tandis que le Sants il est cinquième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour le Santfeliuenc, qui a inauguré le lumineux dans le but de David Toro, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Sanfeliuense, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de oranger à la limite de la fin, en 95, terminant le match avec le score de 2-0.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Sants (Abdul, Ot Serrano, Michu Oui dimanche). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a provoqué l’expulsion de Michu (2 jaunes). Au contraire, l’équipe locale a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le Santfeliuenc il obtient 29 points et le Sants avec 25 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: Sants tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui CF Pobla de Mafumet dans son fief, tandis que le Santfeliuenc jouera contre lui CF Peralada en dehors de la maison.

Fiche techniqueSantfeliuenc:Toni Lechuga, Garcia, Mario, Sani, Joan Rubio, Kevin, Valero, Daniel Peña, Jonathan Collado, David Toro et RomoSants:Antonell Aran, Gerard Batalla, David Cura, Abdul, Rubi, Bejarano, Ot Serrano, Iván García, Torres, Cala et CristianStade:Municipale Les GrasesButs:David Toro (1-0, min.40) et Naranjo (2-0, min.95)