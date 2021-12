Santi Aldama entre dans l’histoire : 18 points et +52 dans les Grizzlies ont battu le Thunder

Santi Aldama il a été le joueur qui a joué le plus de minutes lors de la victoire historique des Grizzlies de Memphis contre les Thunder d’Oklahoma City (152-79). L’Espagnol a terminé le duel avec ses meilleurs records en NBA : 18 points (8 sur 16 en field goal), 10 rebonds et 3 passes décisives. En plus, +52 avec lui sur la piste des Grizzlies ! C’est la troisième meilleure marque de l’histoire de la NBA, juste derrière Luc Mbah a Moute (+57 avec les Houston Rockets en 2017) et Gary Trent Jr. (54 avec les Toronto Raptors en avril dernier).

