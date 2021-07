Santi Aldama est-il un autre Espagnol qui triomphe dans les Memphis Grizzlies ?

Le basket-ball espagnol et la ville de Memphis Ce sont deux concepts qui s’emboîtent généralement à merveille. Et non, le passage éphémère de Juan Carlos Navarro à travers le Grizzlis ce n’est pas le meilleur exemple. Mais lorsqu’il s’agit de centres qui dépassent les 210 centimètres de hauteur, qui ont du talent et la capacité de marquer des points, la communion entre l’équipe et ce profil de joueurs fonctionne généralement à merveille.

Le NBA Draft 2021 nous a laissé une très agréable surprise pour le basket espagnol : le choix de Santi Aldama au premier tour au 30e choix des Grizzlies de Memphis. Malgré le fait que son départ avait été prévu dans une élection plus élevée (on parlait même de la décennie des 50 à 60), l’arrivée des Espagnols dans la franchise du Tennessee a été liée à plusieurs opinions de natures diverses.

Les doutes logiques et l’illusion habituelle

Comme d’habitude, l’élection de Santi Aldama à un poste aussi élevé et son irruption dans la meilleure ligue du monde représente une double façon de comprendre : nous pourrions être confrontés à l’un des braquages ​​de la NBA Draft 2021 ou faire face à une grave erreur dans la gestion des grizzlis de Memphis.

Les doutes concernant Santi Aldama ils résident dans votre corps. Ce n’est pas un joueur fait de la corpulence et de la musculature de la meilleure ligue de basket-ball de la planète, et ses performances n’ont pas non plus été évaluées en basket-ball professionnel, si ce n’est dans une division inférieure du basket-ball universitaire.

Cependant, nous parlons d’un joueur intérieur qui mesure 2,11, l’un de ceux qui se font de plus en plus rares dans la ligue, mais qui a également une très bonne main pour le tir extérieur et pour marquer des points à partir de nombreuses marques au sol.

Si l’on ajoute à cela la belle histoire de Memphis Grizzlies avec des centres espagnols de la taille de Pau Gasol ou Marc Gasol, l’histoire mérite, à tout le moins, un regard en profondeur. Sera-ce le troisième volet d’une charmante trilogie de basket-ball national du Tennessee ?