Santi Aldama franchit le pas: il est présenté au repêchage de la NBA

Après une saison majeure, au cours de laquelle il a en moyenne 21,2 points, 10,2 rebonds et est resté sur le point de jouer le March Madness, le joueur espagnol de 20 ans Santi Aldama a fait sa candidature pour le prochain repêchage de la NBA. “J’ai décidé que mon nom figurera au repêchage 2021 tout en maintenant mon éligibilité à l’université. J’ai toujours rêvé de devenir un joueur de la NBA et je suis prêt à franchir la prochaine étape de ma carrière de basket-ball.”, s’exprime-t-il dans un communiqué officiel, partagé via sa page Twitter officielle. De cette façon, Aldama, qui apparaît à la 57e position dans le ESPN Mock Draft, mais dans beaucoup d’autres, quelques positions plus bas, pourrait rejoindre Usman Garuba, un joueur du Real Madrid, dans la liste des Espagnols éligibles pour les équipes de. la meilleure ligue du monde pour le prochain parcours.

Jusqu’à présent, le joueur talentueux, mesurant 2,11 mètres mais capable de se déplacer sur tout le terrain et avec un très bon poignet, n’avait pas précisé ses prochains mouvements professionnels. Dans une carrière où sa formation académique a toujours prévalu par-dessus tout, après ses récentes performances, les rumeurs avaient explosé. Son nom commençait à figurer à l’agenda de nombreuses franchises NBA, mais aussi dans celui des équipes dirigeantes au niveau européen. Avec tout cela, et fidèle à ses valeurs, dans la même déclaration, Santi met également l’accent sur tout ce qu’il a pu vivre dans son étape universitaire, avec des messages sincères à tous ceux qui l’ont accompagné sur ce chemin: «Je tiens à remercier mes entraîneurs Hardy et Ivo d’avoir cru en moi et de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de ce grand programme (de réconciliation académique et sportive). Je tiens également à remercier toute l’équipe technique de Loyola et mes coéquipiers pour m’avoir poussé à être meilleur chaque jour, sur et en dehors des pistes », ajoute-t-il.

Né à Las Palmas de Gran Canaria et occupant le poste d’attaquant de puissance sur la piste, Aldama en était à sa deuxième année dans la NCAA. Dans le premier, les blessures ne lui ont permis de disputer que 10 matchs officiels, des chaînes qui l’ont empêché de montrer tout son potentiel, déjà connu en Espagne: Dans le U-18 européen en Grèce, organisé en 2019, il était l’un des noms les plus en vue de la compétition, obtenant le MVP. Basée dans les catégories inférieures et à l’intérieur au fil des ans, il se distingue par sa polyvalence sur le court, un trait extrêmement convoité dans la NBA actuelle. Après l’annonce, sa présence au repêchage semble sûre, mais, comme indiqué dans celui-ci, le joueur garde la possibilité de retirer sa candidature, ce qui pourrait être effectif jusqu’au 19 juillet.