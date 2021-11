Santi Aldama jouera un jeu avec la filiale des Grizzlies

Santi Aldama, joueur des Memphis Grizzlies et dernier Espagnol à faire ses débuts en NBA, jouera un match d’exhibition avec Memphis Hustle, équipe affiliée des Grizzlies en G-League. Avec lui participeront d’autres membres de l’équipe tels que Dillon Brooksy et Sam Merrill, et les transferts, Killian Tillie et Yves Pons. Les cinq joueurs reviendront dans l’équipe première à la fin dudit match.

Le @memgrizz a assigné Dillon Brooks, Sam Merrill et Santi Aldama et a transféré Killian Tillie et Yves Pons au @MemphisHustle pour participer à un jeu simulé avec les joueurs de Hustle. Les cinq joueurs reviendront aux Grizzlies après l’entraînement de l’après-midi du Hustle. – Grizzlies PR (@GrizzliesPR) 3 novembre 2021

Aldama, quoi Il est le premier Espagnol à faire ses débuts en NBA sans être passé par les équipes européennes, a joué ses premières minutes contre Portland. Le tableau de bord était contre et c’était les dernières minutes, les soi-disant minutes poubelles. Malgré une telle situation, Santi a fait du bon travail et Je saisis cette occasion.

L’Espagnol est appelé à être l’un des référents de notre basket, car c’est un joueur avec beaucoup de projection. Pau Gasol est venu lui faire un clin d’œil pour avoir fait ses débuts avec la même franchise avec laquelle la légende l’a fait.

Maintenant, avec les quatre autres joueurs et l’équipe de Hustle, vous aurez l’occasion de montrer à nouveau votre talent pendant plus de minutesMême si c’est un match d’entraînement, tout s’additionne.