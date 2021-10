Santi Aldama, la confiance de Taylor Jenkins dans les Grizzlies de Memphis

L’évolution constante de Santi Aldama depuis qu’il a mis les pieds en NBA. Quelque chose de différent a vu en lui les analystes qui conseillent les franchises dans le NBA Draft puisque sa carrière dans le basket-ball universitaire n’avait pas été médiatisée ou développée dans l’une des grandes écoles, mais cette facilité à se déplacer sous le tableau et à marquer a attiré l’attention. Grizzly de Memphis Il a fait un pari sur l’avenir, conscient qu’il avait un travail long et patient devant lui pour préparer le joueur, mais ils sont tombés sur un garçon beaucoup plus préparé qu’ils ne l’avaient prévu et avec une motivation et une intelligence plus élevées que d’habitude. Cela a été reflété par son entraîneur, Taylor jenkins, dans des mots recueillis par nba.com.

« Je suis très fier de Santi. Après le Ligue d’été Il a déjà montré son potentiel, mais je pense qu’il n’était pas entièrement concentré sur ce que signifie être un professionnel de la NBA. Cependant, il a montré une progression continue, chaque jour il apprend de nouvelles choses et a une prédisposition exquise au travail », a déclaré l’entraîneur des Grizzlies, admiré par les 16 points et 9 rebonds que l’Espagnol a signés lors du match de pré-saison NBA contre les Hawks d’Atlanta. « Il a une très bonne capacité de blocage et de coupe, protège bien la jante et est intuitif pour attraper les rebonds. Il travaille dur, il est intelligent, c’est un bon garçon et il prend rapidement de bonnes habitudes, sur et en dehors du terrain. Tout ce que vous lui dites, il l’absorbe rapidement et il a des instincts naturels pour jouer ça », a déclaré un Jenkins ravi d’avoir un joueur qui peut effectuer des tâches de 5, 4 et même 3.

Santi Aldama aspire à être le principal remplaçant de Jarren Jackson Jr

S’il continue à ce niveau, il n’est pas du tout déraisonnable de penser qu’il pourrait être le remplaçant immédiat de Jarren Jackson Jr au poste de 4 et ainsi accélérer son processus de maturation. « C’était mon meilleur match jusqu’à présent, tout a bien fonctionné et je pense que je comprends déjà beaucoup mieux le jeu. Il est important de s’habituer au rythme de la NBA et de beaucoup parler avec mes coéquipiers en défense. J’apprends beaucoup de eux et du staff technique et ces matchs. C’est eux qui me font voir ce que je dois faire pour m’installer dans la ligue », a déclaré un passionné Santi Aldama, qui essaiera de continuer à profiter des opportunités qu’elle offre Taylor jenkins durant cette pré-saison.