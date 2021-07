Santi Aldama ne recule pas : il ne retournera pas à l’université

Le 14 avril, Santi Aldama, à travers une déclaration, a clairement exprimé ses intentions. “J’ai décidé que mon nom figure au repêchage 2021 sans rejeter la possibilité de continuer dans la ligue universitaire. J’ai toujours rêvé de devenir joueur NBA et je suis prêt à franchir une nouvelle étape dans ma carrière de basketteur”, a-t-il expliqué. Selon Jon Rothstein (CBS Sports), journaliste spécialisé dans le basket universitaire, désormais, son avenir est déjà décidé : il veut faire le grand saut vers le professionnalisme, oui ou oui. “Santi Aldama, de Loyola Maryland, envisage de poursuivre une carrière professionnelle et ne retournera pas à l’université”, a-t-il déclaré. Le joueur espagnol, après une brillante saison à Loyola-Marylan, aurait encore la possibilité de quitter la Draft jusqu’au 19 juillet ; mais, selon Rothstein, cela n’arrivera pas.

Ses options seraient alors réduites, pour l’essentiel, à deux : débuter sa carrière en NBA ou la poursuivre dans l’un des grands championnats européens. Dans les deux cas, il y a des possibilités. A 20 ans et 2,11 mètres, sa saison n’est passée inaperçue de personne. Il a récolté en moyenne 21,2 points, 10,2 rebonds et était sur le point de jouer le March Madness, quelque chose qui, compte tenu de l’histoire de son équipe, aurait acquis certaines connotations historiques.

Actuellement, l’attaquant polyvalent apparaît au n ° 68 dans le Mock Draft d’ESPN, ce qui le placerait au bord du deuxième tour des élections. Dans la salle de repêchage de la NBA, où il est défini comme “un joueur avec un bon niveau de compétence pour sa taille, qui peut gérer le ballon et est un bon passeur”, ils l’incluent dans lesdits deuxièmes choix. C’est la projection la plus répandue dans tous les portails de prédiction, dont les définitions, en même temps, coïncident également. Aldama, en deuxième année d’université, a su déployer un répertoire qui, aujourd’hui, se négocie plus haut en NBA: celui d’un grand joueur, mais avec une bonne maniabilité du ballon et la possibilité d’une menace à longue distance. Pendant le cours, il a enregistré 51,3% du terrain et 36,8% du périmètre.