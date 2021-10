Santi Aldama revendique des minutes avec une performance stellaire

Santi Aldama Il ne semble pas disposé à faire une saison NBA avec quelques minutes pour progresser petit à petit et gagner la confiance des entraîneurs. Le pivot espagnol a déjà offert d’énormes cadeaux de son potentiel en Summer League, mais cette pré-saison il va encore plus loin avec un niveau de jeu spectaculaire. Lors de la défaite 87-91 de son équipe contre les Hawks d’Atlanta, Aldama a joué 27 minutes et marqué 16 points, saisissant également 9 rebonds et montrant un sentiment de puissance sous la jante avec lequel il fallait compter.

—- @santildama : à la limite du double-double 16 points et 9 rebonds avec @memgrizz #NBAPreseason pic.twitter.com/TVhP6k3LLE – NBA Espagne (@NBAspain) 10 octobre 2021