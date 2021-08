Santi Aldama signe son contrat garanti de 2 ans avec les Memphis Grizzlies

Santi Aldama, qui a été choisi dans le numéro 30 du passé NBA Draft 2021, jouera dans Grizzly de Memphis les deux prochaines saisons. Le joueur canarien, né à Las Palmas le 10 janvier 2001, a signé un contrat de deux ans en échange de 3,3 millions de dollars. Par la suite, la franchise peut être renouvelée année après année, donc avec ce contrat de rookie il pourrait passer quatre saisons en échange d’environ cinq kilos.

Aldama deviendra ainsi le quatrième joueur espagnol à évoluer pour les Grizzlies (après les frères Gasol et JC Navarro) et le fera après avoir démontré ses qualités en NCAA : 21,2 points et 51,3% au tir depuis le terrain à Loyola Maryland. Avec Usman Garuba, ils seront les nouveaux Espagnols de la NBA (et ils sont déjà 18 dans l’histoire avec eux).