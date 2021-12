Santi Mina « est stable ». le changement a été fait « par précaution »

11/12/2021 à 00:18 CET

Santi MinaL’attaquant du Celta qui a dû se retirer du terrain à la 18e minute du match entre son équipe et Majorque au stade Son Moix après avoir subi un coup de ballon à la tête, a été changé « par précaution », selon son club.

Le groupe céleste a précisé qu' »il n’a pas été nécessaire de le transférer à l’hôpital » et que le footballeur « est stable et sans symptômes d’aucune sorte ».

« D’accord, je lui ai parlé à la mi-temps et il est calme », ​​a-t-il déclaré. Edouard Coudet, l’entraîneur de l’équipe céleste lors d’une conférence de presse après le match.

Santi Mina Il a été emmené hors du terrain sur une civière et sous les applaudissements des supporters qui étaient à Son Moix et qui ont pris le choc de la journée en voyant comment le footballeur est tombé dans l’herbe après avoir reçu l’impact du ballon.

Le match entre Majorque et Celta a été marqué par la source du vent qui a empêché, notamment en première mi-temps, le bon déroulement du match. Finalement, l’égalité zéro initiale n’a pas bougé et les deux sont repartis avec un point de plus dans leur casier.