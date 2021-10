Santi Mina, le rempart offensif du Celta de Vigo

30/10/2021 à 13:15 CEST

L’attaquant du Celta de Vigo Santi Mina est important sous Eduardo Coudet dans cette première étape de la saison 2021/22. Il a participé directement à sept buts sur les 10 buts marqués par l’équipe en Liga lors des 11 premières journées : il a quatre buts et trois passes décisives dans ce qui est son meilleur départ dans la plus haute catégorie du football espagnol.

Le Galicien, revenu de Valence sans frais à l’été 2019, il est le chef du Celta de Vigo avec la permission de Iago Aspas: après avoir signé un très mauvais départ avec un possible point de 15 dans les cinq premiers jours, L’équipe de Vigo a signé trois victoires qui les laissent avec un certain soulagement à la 14e position du tableau avec 10 points et une marge de deux unités avec la relégation..

L’ancien joueur de Valence affronte sa deuxième étape au stade Balaídos en tant que joueur du Celta de Vigo après son départ pour Mestalla en 2015 en échange de 10 millions d’euros. Il a marqué un total de 37 buts et distribué 15 passes décisives en 138 matchs officiels et sa valeur marchande reste à 15 millions d’euros après avoir atteint 30 à Valence, où il a marqué 42 buts en 150 matchs.

Le Celta de Vigo, avec une victoire en quatre matchs

L’équipe galicienne a laissé derrière elle un début de saison catastrophique avec un possible point de 15 et reste dans la partie basse du milieu de tableau avec 10 points sur 33 possibles : l’équipe a signé trois victoires qui la laissent avec un avantage de deux points sur Cadix, qui marque la première place dans la zone de relégation. La situation, malgré cela, est alarmante : une victoire lors des quatre derniers matchs.

Les hommes d’Eduardo Coudet ont montré une bonne image face au leader de la Liga, la Real Sociedad, mais n’ont pas profité de leurs opportunités et ont fini par s’incliner 0-2 à Balaídos.. Le calendrier de l’équipe n’est pas vraiment abordable : il visite le Rayo Vallecano et reçoit le FC Barcelone dans les deux jours qui précèdent la troisième pause de l’équipe nationale.