Santiago Arias n’abandonne pas

16/07/2021 à 20h01 CEST

Des images d’horreur ont été vécues dans le métropolite de Barranquilla. La caméra s’est concentrée sur la terrifiante blessure de Santiago Arias en octobre 2020. Sa fracture du tibia l’a empêché de jouer plus d’un match avec le Bayer Leverkusen, le club où il était prêté. Près d’un an plus tard et 100% récupéré, l’ailier est de retour au travail et veut conserver son poste à l’Atlético.

Il sait que c’est une tâche ardue : Kieran Trippier est le propriétaire absolu du poste et Vrsaljko a le dos bien couvert. Une lueur d’espoir brille sur lui : l’Anglais aimerait bien revenir en Premier League. Rivaliser avec le Croate serait quelque chose de plus réalisable.

Un autre handicap est sa situation de documentation : Arias est de l’extérieur de la communauté. L’Atlético prendrait déjà les places avec Felipe, Lodi et Nehuén Pérez, même si ce dernier pourrait quitter le club. Le Colombien ne manquera pas d’offres de prêt, même si son objectif sera d’impressionner Simeone.