Steve Morrow s’est cassé la clavicule pour célébrer la victoire d’Arsenal en Coupe de la Ligue en 1993, Ever Benga s’est blessé à la cheville après avoir été écrasé par sa propre voiture et Jerome Boateng a aggravé une plainte au genou lors d’une collision avec un chariot de boissons de la compagnie aérienne.

Il n’y a certainement pas eu de pénurie de blessures anormales impliquant des footballeurs au fil des ans.

Santiago Canizares n’arrivait pas à croire à sa chance avant la Coupe du monde 2002

Santiago était un autre nom à subir un malheur similaire, mais au pire moment de sa carrière.

Canizares, alors âgé de 32 ans, venait de s’établir comme le n ° 1 espagnol à l’approche de la Coupe du monde 2002 avant que la catastrophe ne frappe dans sa chambre d’hôtel – oui, vous avez bien entendu.

L’ancien gardien de but du Real Madrid et de Valence a réussi à se graver un tendon dans son pied droit après avoir accidentellement brisé une bouteille d’après-rasage dans l’évier, avec un éclat de verre atterrissant par la suite sur le sol et pénétrant dans sa chair.

Canizares a été emmené à l’hôpital général de Jerez où il a subi une intervention chirurgicale et a réussi à faire un visage courageux aux journalistes après avoir été informé peu de temps après que son tournoi était terminé avant même d’avoir commencé.

« Je ne me considère pas malchanceux en aucun cas », a-t-il déclaré aux journalistes de la base d’entraînement du club. «Depuis le début de ma carrière, j’ai eu plusieurs coups de chance.

Gaizka Mendieta a déclaré qu’il y avait du verre partout après l’accident anormal dans la chambre d’hôtel de Canizares

«Mais, comme tout le monde, j’ai aussi vécu des moments difficiles auxquels j’ai dû faire face. Maintenant, je dois surmonter ce coup porté à mon moral, et dans mon cas, cela peut prendre une semaine ou trois jours seulement.

«Personne ne se fraye un chemin dans le monde du football sans avoir à surmonter des obstacles.

«Je crois toujours que les meilleurs moments de ma carrière sont encore à venir et, si ma santé le permet, je viserai à réussir lors de la prochaine Coupe du monde.»

Gaizka Mendieta, qui faisait partie de l’équipe espagnole à l’époque, a rappelé à talkSPORT comment l’épisode anormal s’est déroulé.

«Nous étions juste choqués. Nous venons d’entendre ce bruit lorsque nous étions dans nos chambres. Nous n’étions pas autorisés à entrer dans la salle car il y avait du verre partout », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Middlesbrough à Kick Off.

«Nous sommes allés dans la chambre de Santiago Canizares mais ils [the doctors] nous a dit «non, non, n’entre pas, c’est mauvais».

«Nous avons découvert plus tard ce qui s’était passé et le fait qu’il était hors de l’équipe à cause de cela était dévastateur.»