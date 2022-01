Santiago Cañizares parle d’une image qui a attiré son attention à cause de l’erreur de Militao

L’erreur d’Eder Militao lors de la défaite d’hier à Getafe a déjà fait le tour d’un nombre infini de fois. Comme Kiyan Sobhani l’a écrit dans sa dernière chronique pour Managing Madrid, ce coup n’est pas suffisant pour nous faire oublier à quel point il a connu une saison formidable jusqu’à présent et, espérons-le, ne sera pas quelque chose sur lequel il faudra s’attarder trop longtemps.

Cependant, cela a coûté des points au Real Madrid. Mais c’était le symptôme d’une très mauvaise performance léthargique de toute l’équipe après la nouvelle année.

L’ancien gardien de but du Real Madrid et de Valence, Santiago Cañizares, a parlé du match pour Radio Marca aujourd’hui et a fait écho aux sentiments d’Ancelotti selon lesquels l’équipe était en « vacances ».

« Je suis d’accord avec ce qu’Ancelotti a dit lors de la conférence de presse », a déclaré Cañizares. « Le Real Madrid semblait être encore en vacances. Une image a attiré mon attention où après l’erreur de Militao, Casemiro le regarde et rit. Cela témoigne de la négligence avec laquelle ils ont affronté le match, je pense aussi que l’équipe a raté Vinicius.

Certes, la réaction de Militao, comme l’a souligné Matt Wiltse dans le podcast d’hier soir, était une préoccupation égale ou supérieure à l’erreur elle-même.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que l’équipe pourra se remettre d’une défaite brutale dès que possible.