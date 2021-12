Santiago Catrofe et Douae Ouboukir inscrivent leurs noms dans le palmarès de Granollers

12/05/2021 à 15h32 CET

Le coureur hispanique uruguayen U23 Santiago Catrofé, avec un temps de 30h30 chez les hommes, et le Marocain Doua Ouboukir, avec un temps de 30:24 dans la catégorie féminine, ils ont remporté la 55e édition de la Ciutat de Granollers International Cross, qui s’est tenue dans cette ville de Barcelone avec la participation de 900 athlètes de huit pays.

Le vent fort (25-30 km/h), la basse température (7°C) avec une sensation thermique de 4°C n’ont pas mené à de bons chronos, mais les favoris ont mis un rythme soutenu dès le départ.

Chez les hommes, sur la distance de 10 000 mètres, un groupe de douze coureurs s’est réduit à cinq lors du passage de l’équateur de l’épreuve et à trois lors de l’entame du dernier tour, avec Santiago Catrofé face à l’hispanique marocaine Lahcen Ait Alibou, vainqueur l’an dernier, et le Kenyan Langat Kipkirui.

Le dénouement s’est produit à 300 mètres de l’arrivée, lorsque catrophe, 22 ans et vivant à Gérone, a donné un fort changement de rythme auquel Alibou Il a bien répondu, mais l’Espagnol-Uruguayen a franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 30h30, quelques centièmes de seconde devant l’Espagnol-Marocain, bien que tous deux aient crédité le même temps. Neuf secondes plus tard, le Kenyan est arrivé Langat Kipkirui, avec 30:39, qui a été troisième.

catrophe il a brisé la domination kenyane dans l’événement dans quatre des cinq dernières éditions. Il est l’actuel champion catalan des moins de 23 ans du 3.000 mètres sur piste indoor, champion uruguayen du 1.500 et avec un meilleur temps de 29:15 au 10 km.

Le coureur marocain de 25 ans vivant à Barcelone Douae Ouboukir, champion de Catalogne de Cross en 2020 et 2021 et du 10 000 m., avec une meilleure note de 36 : 50,64 (2021), s’est imposé avec un temps de 30 :24.

A deux secondes de là, le Catalan est arrivé Marta Galimany, deuxième à 30:26. Galimany, 36 ans, vainqueur à Granollers en 2014 et meilleur temps espagnol sur piste avec 17 546 mètres, réalisé dans le Boudewijnstadion Bruxelles en 2020, il n’a pas su se venger de Ouboukir, qui l’a également battue cette année dans la croix catalane.

Un groupe de dix coureurs a pris les commandes de la course féminine, étant réduit à six lors du passage à l’équateur du parcours (4 000 mètres). Parmi eux se trouvaient les deux favoris, Galimany et Ouboukir, avec la Catalane Irene Bonafonte et Encarna Nuñez et le marocain aussi Ouafaa Hamani.

Vous êtes entré dans le dernier tour avec un groupe de cinq qui s’est allongé et, dans le dernier kilomètre, Ouboukir a donné un fort changement de rythme, qui n’a duré que Galimanymais je n’en peux plus.

Ouboukir, qui a couru pieds nus comme d’habitude, a gagné avec un temps de 30:24, deux secondes de moins que Galimany (30:26) et 27 secondes sur Irene Bonafonte, troisième, à 30:51.

Résultats et classements

Catégorie Homme (10 000 mètres) :

1. Santiago Catrofe CA Santa Cristina 30:30

2. Lahcen Ait Alibou CA Igualada 30:30

3. Langat Kipkirui Kenya 30:39

4. Xavier Badia AA Xafatolls 30:53

5. Youssef Ben Hadi CA Olesa 31:00

Catégorie Féminine (8 000 mètres) :

1. Douae Ouboukir CA Sant Just 30:24

2. Marta Galimany CA Adidas 30:26

3. Irene Bonafonte Ria Ferrol 30:51

4. Encarna Nuñez CA Granollers 31:17

5. Ouafaa Hamani AA Catalogne 31:33