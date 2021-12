Santiago Ponzinibbio est indifférent à la situation personnelle de Geoff Neal et assure qu’il se concentre sur la poursuite de sa recherche de la ceinture

Après avoir vu que son rival Geoff Neal fini incarcéré quelques jours seulement avant le combat entre les deux, l’Argentin Santiago Ponzinibbio était indifférent à la situation personnelle de son adversaire.

Dans une interview avant l’UFC 269, le poids welter a assuré qu’il n’était pas intéressé par les controverses personnelles de son rival et a affirmé que son seul objectif est la ceinture de UFC.

« Vraiment, pour moi, ce n’est qu’un pas de plus pour la ceinture. Je me fiche vraiment de ce qu’il fait. C’est le rival que l’UFC a placé pour moi, mais mon objectif est le même. Peu importe qui va à la cage avec moi, je vais l’écraser et aller chercher la ceinture », répondu Santiago.

Malgré sa situation personnelle, l’Argentin a montré du respect pour son rival et a cité sa phase actuelle comme la raison pour laquelle il cherchera à mettre fin au combat sur la voie rapide.

« Il est très dangereux et coriace. Il vient de subir deux défaites, mais je m’en fiche. Il vient très affamé, il a besoin de gagner et une troisième défaite lui fait plus mal. Mais, de façon réaliste, je ne suis pas intéressé par ce qui est bon pour lui. Je vais écraser ce type. Je vais lui faire très mal pendant 15 minutes. Peut-être que je suis un expert et que je me retrouve au sol plus rapidement », conclu Ponzinibbio.

En position 14 du classement des poids welters de UFC, Ponzinibbio Il est revenu après une blessure grave qui l’a tenu à l’écart de l’Octogone pendant plus de deux ans. En juin dernier, il a battu Miguel Baeza par décision unanime. Son record actuel est 28-4, avec 15 victoires pour KO / TKO et 6 en guise d’achèvement.

