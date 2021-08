Santiago Ponzinibbio : “Je veux beaucoup frapper Belal Muhammad pour le faire taire”

L’Argentin Santiago Ponzinibbio, qui a été marginalisé pendant plus de deux ans en raison de multiples problèmes de santé qui ont failli mettre fin à sa carrière, a réussi à revenir dans l’Octogone et a remporté une décision contre Miguel Baeza en juin et veut maintenant revenir sur le ring.

Maintenant, ‘Argentine Dagger’ a mentionné qu’il voulait revenir en septembre pour se battre. “Je veux me battre bientôt, septembre”a déclaré l’Argentin dans une note avec MMA Fighting. “Il y a beaucoup de gars qui attendent, mais ces jours-ci, j’ai vu Belal demander à Magny la carte du 25 septembre.”Il a ajouté et rappelé : « Muhammad était toujours derrière moi, il a demandé à me battre quand je ne me battais pas, il a parlé de moi. Puisqu’il est si courageux et qu’il a mentionné mon nom, je veux voir s’il est vraiment aussi courageux, maintenant, parce que je veux me battre sur cette carte.

«Soit à l’UFC 266, soit nous pouvons faire un événement principal, un combat en cinq rounds pour le frapper beaucoup afin qu’il apprenne à se taire. Je pense que ce serait amusant pour l’entreprise. Je pense que c’est un bon match »Ponzinibbio condamné.

«Je pense que c’est un combat amusant pour notre style. Nous aimons nous lever et échanger, et c’est le genre de combat que nous voulons voir comme mon dernier combat, une guerre. Son dernier combat, wow, c’était tellement ennuyeux. J’étais là, je le regardais en direct. Les gens veulent voir du sang et des coups de poing au visage, et je vais leur donner ça. », a déclaré le combattant américain Top Team.

Une victoire sur Muhammad pourrait donner à Ponzinibbio une place dans le top 15 du classement, “Muhammad est un combat qui a du sens”, a déclaré Santiago, qui a néanmoins précisé : “Je voulais vraiment combattre quelqu’un plus proche du top 5, mais les gars qui gagnent ne voudront pas me combattre, je parle de Gilbert Burns, Leon Edwards, Colby Covington que je voulais battre pour revenir à le sommet de la division.” .

