Santiago Tarrío, deux coups à la tête à l’Open des Pays-Bas

Super rare, le marché leader de l’art numérique, et Le Mercury Phoenix Trust ont annoncé la sortie de quatre nouvelles œuvres d’art 1 sur 1 NFT inspirées par le regretté leader du groupe légendaire REINE pour fêter ses 75 ans. NFT œuvres d’artistes Blake Catherine, Tchad Chevalier, Mat Maitland et MBSJQ sera offert à compter […] More