Santiago Tarrío termine 3e au Hero Open de Saint Andrews

L’Ecossais Grant Forrest a réagi à l’assaut de l’Anglais Jamés Morrison et, avec un total de 264 coups sûrs (-24), après une quatrième carte avec 66 (-6), il a réalisé son premier tournoi sur l’European Tour, remportant le Hero Open, qui a été joué au Fairmont St. Andrews (Écosse), brisant le sort de neuf ans sans qu’un Écossais ne gagne à domicile.

Excellente performance de l’Espagnol Santi Tarrío, qui avec un 68 (-4), pour un total de 267 (-21), a pris seul la troisième place.

Forrest avait commencé le dernier jour en tant que co-leader, mais très vite il s’est retrouvé seul au sommet. Six birdies et un bogey dans les onze premiers trous l’avaient amené à la position privilégiée. Mais il ne pouvait pas se sentir en sécurité, car face à lui Morrison, vainqueur de deux tournois sur l’European Tour et qui avait débuté quatre coups derrière l’Ecossais, avec huit birdies dans ses 15 premiers trous, le pressait au maximum.

Il était tellement sous pression que Forrest lui a momentanément donné l’avance à la fin du 16e trou, où il a fait un “bogey” qui l’a laissé avec -22, juste au moment où Morrison a terminé son tour avec un “birdie” sur le 18e qui a mené le -23 à la fin de votre carte. L’Ecossais a réagi rapidement à la pression, puisqu’en 17 il est revenu à -23, sous l’œil vigilant de l’Anglais du club-house.

L’Ecossais n’avait plus qu’un trou, le 18e (par 5) pour remporter le titre sans bris d’égalité. Au cours des trois jours précédents, il l’avait fermé avec deux paires (jeudi et vendredi) et un ‘birdie’ (samedi). Il a pris un bon départ, un deuxième coup remarquable qui l’a placé tout au bord du green, avec deux putts, le tournoi était le sien ; et, avec le premier d’entre eux, il a laissé le ballon à moins d’un mètre, et, avec le second, il a certifié son premier triomphe sur l’European Tour, en passant à -24. Morrison, avec un excellent final 63 (-9), a vu comment se déroulait le tournoi.

À 28 ans, Forrest fait ses débuts en triomphe, et il l’a fait à la maison, car il est né à seulement une heure de route de l’endroit où il a joué. Et cela a brisé une période de neuf ans au cours de laquelle l’Écosse n’a vu aucun des siens remporter un tournoi important sur son propre sol.

Très bien Santi Tarrío, qui avec quatre birdies, deux dans les trois derniers trous, prend une honorable troisième place. El gallego, de 30 años, al menos se quitó en parte el disgusto de no haber podido ser el sustituto de Jon Rahm en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras el positivo por coronavirus del número 1 mundial, al no figurar en la prelista olímpica en mars.

Du reste des Espagnols, seizième place pour Álvaro Quirós (274), le même que le Chilien Hugo León; tandis qu’Eduardo de la Riva a terminé vingt-huitième (276), Jorge Campillo trente-quatrième (279) et Adrián Otaegui trente-huitième (280).