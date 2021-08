Santiago Tarrío, un coup des leaders en Ecosse

Les Écossais Grant Forrest et Calum Hill se partagent la tête du Hero Open, sur le circuit de golf européen, et à défaut d’un jour, ils dépassent l’Espagnol Santiago Tarrío, troisième à lui seul, d’un seul impact.

Grant Forrest, 28 ans, a pris la tête, bien que partagée, grâce à un superbe tour de 62 coups avec lequel il a égalé le record du terrain établi la veille par le Danois Lucas Bjerregaard.

Bien qu’il ait commencé avec un bogey au trou 1, Forrest, 337 mondial et en quête de son premier titre, a soudainement regagné seize places grâce au fait qu’il a ensuite sorti son meilleur jeu avec jusqu’à onze birdies et pas une seule erreur dans le Fairmont écossais St Andrews.

Calum Hill, 26 ans, qui était le premier meneur jeudi, est revenu au sommet avec un tour de 67 (-5) et un birdie au dernier trou de sa ronde. Il avait déjà réalisé un aigle et quatre autres birdies pour deux bogeys. Il vise également son premier titre majeur après en avoir remporté trois sur le deuxième circuit européen, le Challenge.

Le duo écossais affronte la dernière journée avec 198 coups sûrs au total (18 sous la normale), juste un de moins que Santiago Tarrío.

Touro’s de La Corogne a livré une carte de 67 coups sûrs (5 ci-dessous). Après une erreur en forme de bogey sur le trou 2, Tarrío, 30 ans et 122 mondiaux, a enchaîné quatre birdies d’affilée entre 3 et 6, et a terminé par deux autres d’affilée, à 17 et 18.

Le champion de cette année des tournois Challenge en Espagne et en République tchèque, partira ce dimanche à la recherche de son premier titre sur l’European Tour.

Bjerregaard, qui a commencé la journée en tant que leader, est maintenant quatrième à deux coups et à égalité avec un autre Écossais, David Law.

De plus, Álvaro Quirós marche avec -8, Eduardo de la Riva avec .7, l’olympien Jorge Campillo et Adrión Otaegui avec -4, Carlos Pigem avec -1 et Alejandro Cañizares, au pair.

Ils n’ont pas pu se qualifier après le deuxième tour Nacho Elvira, Sebastián García Rodríguez, Gonzalo Fernández Castaó, Emilio Cuartero et Pep Angles.