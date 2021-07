Santiment ⋆ Crypto nouveaux médias

La société d’analyse Crytpo Santiment affirme que les baleines Bitcoin (BTC) accumulent rapidement davantage de la crypto-monnaie phare.

Santiment dit que les grands détenteurs de Bitcoin, ou ceux qui détiennent 100 à 10 000 pièces, ont ajouté 130 000 BTC à leur portefeuille au cours des quatre dernières semaines.

«Les baleines de Bitcoin sont restées occupées et les adresses détenant entre 100 et 10 000 BTC viennent d’atteindre un record combiné de 9,19 millions de pièces détenues.

Ils ont ajouté 170 000 BTC supplémentaires depuis le 22 mai et 130 000 BTC au cours des 4 dernières semaines seulement. »

Source : Santiment

La société note que les volumes sociaux et commerciaux de Bitcoin ont récemment monté en flèche et que l’activité d’adresses en chaîne s’est redressée.

«Comment Bitcoin est-il revenu à 40 000 $ à l’improviste? 3 de nos principaux indicateurs clés ont tous grimpé en flèche ! Les volumes sociaux et commerciaux de BTC ont tous deux atteint un sommet de 5 semaines et l’activité d’adresse a atteint un sommet de 3 semaines.

Lorsque ce trio saute à l’unisson, de bonnes choses arrivent généralement.

Source : Santiment

Santiment suit également les événements clés qui pourraient avoir déclenché le dernier rallye de Bitcoin.

« Plusieurs événements majeurs ont eu un impact sur le prix du Bitcoin cette semaine. Le rallye a commencé après un rapport selon lequel Amazon a l’intention d’accepter les paiements BTC d’ici la fin de l’année.

Ensuite, les nouvelles de Tether ont provoqué de la volatilité, suivies par Amazon qui a nié publiquement les intentions de paiement crypto.

Source : Santiment

La société affirme également que la quantité de BTC uniques en circulation est la plus élevée depuis mai.

«La quantité de jetons uniques en circulation de Bitcoin a atteint des niveaux jamais vus depuis mai. Il s’agit d’un grand développement compte tenu de la stagnation de BTC jusqu’à cette semaine.

C’est l’un de nos principaux indicateurs de prix sur lequel notre communauté se concentre.

Source : Santiment

Santiment surveille de près le nombre de Bitcoins à destination et en provenance des échanges cryptographiques, qui, selon la société, ont fluctué. Cette semaine, un pic important s’est produit dans le rapport entre les entrées et les sorties de Bitcoin, selon Santiment.

“Bitcoin voit actuellement des modèles sauvages de pièces se déplacer sur et hors des échanges. Il y a eu un différentiel d’entrée et de sortie de + 29 288 BTC en une seule heure, ce qui était le plus élevé en 15 mois.

Maintenant, nous constatons des différentiels de sortie de change encore plus importants. »

Source : Santiment

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/bekirevren/Tithi Luadthong