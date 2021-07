Santiment ⋆ Crypto nouveaux médias

La société d’analyse de blockchain Santiment affirme que le Litecoin (LTC) connaît une forte vague d’accumulation de baleines ou de portefeuilles avec au moins 1 000 à 100 000 LTC.

Dans un nouveau rapport, Santiment indique que les baleines Litecoin ont augmenté leurs avoirs d’environ 270 000 LTC, soit environ 30 000 000 $ depuis début juillet.

La société d’informations cryptographiques observe également que l’activité sur le réseau Litecoin augmente malgré l’action baissière des prix.

« Malgré une baisse des prix de -13,8 %, le nombre d’adresses uniques interagissant avec LTC a augmenté de +47,5 % au cours des 10 derniers jours. Divergence haussière potentielle ? »

Source : Santiment

Santiment souligne que le MVRV (valeur de marché à valeur réalisée) de Litecoin, qui vise à identifier les creux et les sommets du marché, est au même niveau qu’au moment où LTC a atteint le creux de 2019 et 2020.

Source : Santiment

« Historiquement parlant, il y a encore plus de place pour la baisse, mais il sera intéressant de voir si -40% sera confirmé comme une zone de” rebond “de facto dans les jours à venir…

… Il est encore tôt pour le dire, mais je garderais un œil sur les adresses quotidiennes de Litecoin cette semaine. Si la croissance s’avère durable, ce serait un exemple rare de force de réseau parmi les top caps de crypto.

Quant à Bitcoin, la firme note que la première crypto au monde par capitalisation boursière est proche d’un plus bas historique en termes de BTC sur les bourses, indiquant une offre de plus en plus limitée.

“Bitcoin se rapproche du plus bas de 18 mois de son offre sur le rapport d’échange, qui a été touché le 2 janvier 2021. Alors que BTC continue de sortir des échanges pendant ces prix supprimés, c’est un signe prometteur que les marchés ont diminué le risque de vente . “

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette: Shutterstock/cinzia murgia