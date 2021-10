Santoña accueillera les championnats d’Espagne juniors et juniors

Carlos Lavin

Le pavillon Miguel Solano de Santoña accueillera du 8 au 14 novembre le Championnat d’Espagne de boxe pour les catégories jeunes et juniors, féminins et masculins, qui réunira environ 250 participants âgés de 15 à 18 ans.

Ce tournoi a pour objectif de mettre en valeur le sport de base de la boxe et de « décentraliser » les événements sportifs dans les grandes villes, comme l’indique leur présentation en conférence de presse par le vice-président et conseiller pour le Sport, Pablo Zuloaga ; le directeur général des Sports, Mario Iglesias ; le directeur sportif de la Fédération espagnole de boxe (FEBOX), Pedro Andreu ; et le président de la Fédération cantabrique de boxe (FCB), Gabriel López Piñera, responsable de son organisation.