Santorum dit que les commentaires sur les Amérindiens et la fondation de la nation ont été sortis de leur contexte ⋆ .

CNN a mis fin à sa relation avec l’ancien sénateur Rick Santorum le mois dernier après que les commentaires qu’il a faits en avril lors d’un événement de la Young America’s Foundation aient fait l’objet d’un examen minutieux, mais Santorum a déclaré lors d’une interview sur The Water Cooler avec David Brody que ses commentaires n’étaient pas controversés et avaient été sorti de son contexte.

“Nous avons créé une nation à partir de rien”, a déclaré Santorum lors de l’événement en avril. Il a ensuite mentionné les Amérindiens mais a déclaré qu’« il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine ».

«Je n’ai pas dit de choses controversées sur les Amérindiens. Les gens ont pris ce que j’ai dit hors de son contexte et en ont fait une controverse », a déclaré Santorum lors d’une interview dans l’épisode de mardi de The Water Cooler. Il a dit qu’il « a parlé de la fondation de notre pays, et pendant que les Amérindiens étaient ici, j’ai dit qu’ils n’avaient pas participé à la fondation de notre pays, en gros ce que j’ai dit. Et c’est à peu près vrai », a-t-il fait remarquer.

L’ancien législateur, qui avait été commentateur politique principal avec CNN, a déclaré que les gens travaillaient pour le faire expulser du réseau depuis des années.

