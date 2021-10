Santos a battu Walker dans un match sans “feu d’artifice”

Deux artistes KO se sont affrontés lors de l’événement principal à l’UFC Las Vegas 38. Thiago Santos et Johnny Walker ils ont la capacité de changer le cours d’un procès d’une seule main. Le premier avait promis un “feu d’artifice”, mais au moment de vérité leur poudre était humide. Un match vibrant était attendu et nous avons apprécié un combat tactique dans lequel le respect excessif des deux laissait un mauvais spectacle. Marreta a remporté le triomphe par décision unanime (triple 48-47) dans un match serré en raison du manque d’activité.

Le script du procès a été vu au premier tour. Walker a pris le centre de l’octogone et Santos a préféré l’extérieur. Ni l’un ni l’autre ne voulait s’arrêter à cause du danger évident, il n’y a donc jamais eu d’échanges. Walker a beaucoup feint, mais il n’a jamais été à l’aise en distance et cela ne lui a pas permis de se connecter. La vérité est que ni l’un ni l’autre n’ont pu atteindre leur rival, ni n’ont essayé de verrouiller l’autre contre la clôture pour couper des espaces… En fait, la seule main claire était au dernier tour. Marreta a chassé Walker, qui a pu résister debout. En dehors de cela, aucun n’était efficace, encore moins mortel. Santos a tenté le démontage au deuxième tour, mais son compatriote a bien riposté. Le plus gros coup de pied du vétéran, qui a eu plus d’activité dans la dernière partie du combat (il est passé de moins en plus), et cette main a fini par lui donner le duel. Santos gagne, mais n’a pas fait assez pour grimper au classement. Bien sûr, la victoire est très importante pour lui : il coupe une séquence de trois défaites consécutives.