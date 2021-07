Santos et Peñarol approchent des quarts de finale

16/07/2021 à 05:40 CEST

Avec un but de Kaio Jorge, le Saints Le Brésilien a gagné ce jeudi par 1-0 à Independiente L’Argentin, qui a résisté retranché, soutenu par son gardien, a abandonné l’attaque jusqu’à ce qu’il soit en retrait au tableau d’affichage, lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana. L’équipe d’Albinegro, finaliste de la dernière édition des Libertadores, a transpiré et souffert pour remporter un match qui n’a fait que déséquilibrer la jeune promesse de Santista à la 69e minute, en profitant d’un rejet du but uruguayen Sebastián Sosa, le meilleur du roi de Coupes. Le gardien de 34 ans a empêché l’équipe de Falcioni d’être battue ce soir au Brésil avec plusieurs arrêts valables et a ainsi pratiquement dit au revoir à la compétition d’argent de la Conmebol.

Les diables rouges se contentaient toujours du tirage au sort et ne se réveillaient que lorsqu’ils avaient le vent contre eux, mais il était alors trop tard et maintenant sera obligé de revenir dans une semaine en Argentine, si tu veux aller en quarts de finale.

Santos a pris l’initiative du jeu dès la première minute. Kaio Jorge est revenu avec toute son énergie après plusieurs jours de congé en raison d’une blessure. Son meilleur partenaire au centre du terrain était Jean Mota, particulièrement inspiré quand il s’agit de distribuer le jeu. Marinho a également rejoint la cause avec des courses dans l’espace et des tirs de loin. Entre tous, ils ont noué un Independiente qui, cependant, n’a pas été submergé par le contrôle des Brésiliens. S’il y a un point fort dans l’équipe de Falcioni, c’est la défense. Bien organisé, il a laissé très peu d’espaces en terrain dangereux, du moins en première mi-temps. En attaque, il était moins prolifique. Il a tout misé sur la contre-attaque, même si à chaque fois que le ballon passait par Silvio Romero, le phare offensif des Argentins, ses jambes tremblaient derrière le Brésilien.

L’entraîneur local, Fernando Diniz, a commencé à s’énerver dans la zone technique et a demandé à ses élèves plus d’intensité. Jean Mota a pris note et l’a essayé de loin. Kaio Jorge a frappé fort avec sa jambe droite, mais Sosa a bloqué son tir en deux mi-temps. Le gardien uruguayen a également déjoué une contre-attaque que Marcos Guilherme a mis fin avant la pause. Les occasions se sont accumulées en faveur des locaux, mais le but n’est toujours pas arrivé.

En seconde période, Santos a continué à diriger le match. Dans les premières minutes, il a encore plus verrouillé Independiente. Il manquait juste un peu d’efficacité. L’impatience a commencé à fleurir parmi les joueurs de l’équipe d’Albinegro. Sosa est réapparu dans un heads-up avec Pirani et quelques instants plus tard, il a tout tendu pour dévier une tête franche de Kaiky. C’était un harcèlement et une démolition contre son objectif qui a fini par se matérialiser Kaio Jorge. L’Uruguayen Carlos Sánchez, qui était sorti du banc, a rejoint Marinho et Marinho avec Marcos Guilherme, qui a terminé premier. Sosa a gêné le tir, mais Kaio Jorge est apparu au rebond pour porter le score à 1-0 au tableau d’affichage.

Independiente s’est réveillé de sa léthargie avec le but contre. Le gardien Joao Paulo a commencé à travailler au coup par coup en perturbant deux opportunités pour Roa. Ensuite, Silvio Romero verrait son but annulé pour hors-jeu et Moraes couperait un tir de Herrera in extremis. Silvia Romero tenterait à nouveau au dernier souffle, même si une fois de plus Joao Paulo garantirait la victoire de Santos avec un autre arrêt salvateur.

Peñarol remporte la Classique

Peñarol a battu le Nacional 1-2 jeudi dans la Classique uruguayenne disputée en huitièmes de finale avec des buts d’Agustín Canobbio et Valentin Rodríguez. Avec un excellent travail de Walter Gargano au centre du terrain et un très bon travail sur les ailes, le visiteur a dominé le match du début à la fin et a même pu obtenir un plus gros résultat.

Après 22 ans sans s’affronter dans un tournoi international officiel, Nacional et Peñarol sont sortis pour jouer avec des idées très différentes. Le local a pris le terrain avec un 4-4-2 défensif dans lequel le milieu de terrain du secteur gauche est un footballeur qui évolue habituellement comme ailier. De cette façon, le drapeau tricolore n’a pratiquement pas généré de situations dangereuses. En revanche, l’entraîneur des visiteurs, Mauricio Larriera, a misé sur un 4-2-3-1 qui cherchait le cadre rival dès le début du match.

Avant dix minutes, une tête de Fabricio Formiliano qui s’est écrasée dans l’horizontale pourrait devenir le premier but de Peñarol, qui a dominé le ballon lors des 45 premiers. Le tricolore a répondu par un tir rapproché de Joaquín Trasante que le gardien Kevin Dawson a contrôlé sans difficultés majeures.

Au fil des minutes, l’aurinegro prenait de l’avance et commençait à se rapprocher de la surface rivale grâce au bon travail de Gargano au centre du terrain et de ses deux arrières latéraux, qui n’ont pratiquement jamais pris de retard. Face à cela, Nacional a misé sur le contrecoup, même s’il n’a à aucun moment pu permettre au jeune Brian Ocampo d’exploiter sa vitesse.

A 10 minutes de la fin, un tir lointain de Joaquín Piquerez a trouvé une belle réponse du gardien Sergio Rochet, qui a sauvé Nacional. De cette façon, tout indiquait que la première mi-temps allait se dérouler sans but, une situation qui a changé lorsque le temps ajouté par l’arbitre a été joué. A 46 minutes, Agustin Canobbio Il a porté le ballon sur le côté droit, construit un joli mur avec Agustín Álvarez Martínez et quand il a reçu le ballon, il a décoché un tir que Rochet n’a pas pu arrêter. De cette façon, Peñarol est allé aux vestiaires en gagnant 0-1 de manière méritée.

En seconde période, le tricolore a tenté de s’approcher du but rival dans les premiers instants, bien que le jeu n’ait pas beaucoup changé et que Peñarol ait continué à dominer. Une tête d’Álvarez Martínez et un tir de Fabricio Formiliano qui est parti d’une manière incroyable pourraient se transformer en deuxième but pour l’aurinegro. Pendant ce temps, le local s’est approché sur un coup franc d’Andres D’Alessandro qui a été perdu à l’extérieur.

À la fin, encore une fois lorsque le temps additionnel a été joué, Peñarol a trouvé un nouveau but qu’il méritait déjà. Le jeune Valentin Rodriguez, qui était entré quelques minutes auparavant, a fait un grand jeu sur la gauche, s’est débarrassé de ses rivaux et d’un tir puissant a marqué le 0-2 pour Peñarol.

De cette façon, tout indiquait que la série était tout à fait sur la bonne voie pour le visiteur à 90 minutes de la fin. Cependant, Gonzalo bergessio J’avais un autre plan. A 93 minutes, Felipe Carballo a profité d’une erreur dans la sortie de l’adversaire et a lancé un centre que l’attaquant argentin a connecté avec sa tête pour marquer le 1-2.

Ainsi, le Nacional a obtenu un objectif fondamental pour jouer le match revanche, qui aura lieu jeudi prochain et qui a pour le moment Peñarol gagner à juste titre après avoir joué un grand match dans le Great Central Park.

Táchira et Rosario laissent tout pour le retour

le vénézuélien Tachira et l’argentine Rosario Central à égalité ce jeudi 2-2 à l’aller des huitièmes de finale, donc l’égalité sera définie la semaine prochaine lors de leur rencontre lors du match retour.

Dès le début du match, les deux équipes se sont montrées provocantes, mais les Argentins ont vu les opportunités de but plus claires et le milieu de terrain Luciano Ferreyra Il est apparu sur le côté droit du terrain pour ouvrir le score à la 26e minute. Les tachirenses, qui même avec ce résultat restent invaincus à domicile, ont essayé de trouver l’égalisation presque immédiatement, mais aucun des tirs n’a été suffisamment précis pour y parvenir contre un fort Juan Romero qui a défendu le but pour son équipe.

La deuxième partie du match a cependant connu des hauts et des bas, les deux équipes ayant ralenti et repris à des moments différents. Plusieurs d’entre eux ont été utilisés pour réaliser une cravate.

Dans les premières minutes de la seconde mi-temps, les tachirenses ont montré un meilleur contrôle du ballon et à la 59e minute le défenseur vénézuélien José Luis Granados obtenu 1-1.

À la 71e minute, Táchira a vu une autre occasion de but mais, encore une fois, le manque de précision a joué contre lui et le ballon est sorti du cadre. Le « scélérat » a cherché à répondre à cette égalité pour obtenir un avantage, mais n’a pas trouvé d’opportunités claires. Ferreira lui-même a tiré à la 77e minute mais le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. L’opportunité des Argentins s’est présentée après la blessure du milieu de terrain vénézuélien Maurice Cova à la 83e minute, et après plusieurs tentatives Alain Marinelli il a réussi à marquer le but qui pendant quelques instants a donné l’avantage à son équipe.

Cependant, quatre minutes plus tard, et déjà dans le temps additionnel, apparut Douglar angarita pour marquer l’égalité finale.

Le match retour se jouera le 22 juillet sur le court Rosario Central.