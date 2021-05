Santos évite la relégation à Paulista et Palmeiras entre dans les quartiers

09/05/2021 à 23:35 CEST

Le Santos FC s’en tient à la maxime selon laquelle la grande équipe ne tombe pas, et continuera à concourir dans la première division du championnat Paulista en 2022. Lors de la dernière journée de la saison régulière, Peixe s’est débarrassé de Sao Bento (2-0), avec des buts de Lucas Braga et l’équipe de jeunes Kaio Jorge. Et maintenant, une nouvelle étape commence, sous la direction de Fernando Diniz, qui prend les rênes de l’équipe cette semaine.

Palmeiras, quant à lui, est entré en phase quart de finale, grâce à sa victoire finale contre Ponte Preta (0-3), avec tant de Gustavo Scarpa, Willian Bigode Oui Wesley, mais, principalement à la victoire de son rival, les Corinthiens qui se sont débarrassés de Novorizontino (2-1). Les Timao ont mis la rivalité de côté et ont résolu leur rencontre avec diligence, malgré la présentation d’une gamme complète de remplaçants.

Les quarts de finale du principal tournoi régional brésilien sont déjà définis. Le match nul en un seul match commence mardi. Sans aucun doute, l’affrontement le plus attractif se situe entre deux équipes de la Serie A de Brasileirao: Red Bull Bragantino – Palmeiras. Les trois autres croix sont Corinthiens – Inter de Limeira; Sao Paulo – Chemin de fer; Oui Mirassol – Guaraní.

Les deux équipes qui ont fini par descendre en Serie A2 sont Sao Caetano, qui a été la grande déception du tournoi, et Sao Bento, qui a échoué dans leur visite à un Santos très motivé sans marge d’erreur.