Santos Laguna et Atlas Guadalajara se partagent les points après leur nul 1-1

19/08/2021 à 04:15 CEST

Le match joué ce jeudi au Stade Tsm Corona et qui a affronté le Saints et à Atlas Guadalajara il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Le Lagune de Santos Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Chivas Guadalajara et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. Du côté des visiteurs, le Atlas Guadalajara il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Amérique. A l’issue du match, l’équipe Lagunero est neuvième à l’issue du duel, tandis que le Atlas Guadalajara est septième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Atlas Guadalajara, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Julien Quinones à la 25e minute, mettant ainsi fin à la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Lagunero, qui a obtenu le match nul grâce à un but de Félix Torres à la 69e minute, terminant le match sur un score final de 1-1.

Le technicien de la Saints, Guillermo Almada, a donné accès au champ à Fernando Gorriarán, Diego Valdès, Jordan Carrillo, Andres Ibarguen et Ignacio Jeraldino remplacement Alain Cervantès, José Avila, Hugo Rodriguez, Jésus Ocejo Oui Ronaldo prieto, tandis que de la part du Atlas Guadalajara, Diego Martin Cocca remplacé Jonathan Herrera, Edgar Zaldivar Valverde Oui Franco Troyanski pour Julien Quinones, Juan César Furch Oui Jésus Angulo.

En ce moment, le Saints il reste sept points et le Atlas Guadalajara avec huit points.

Le lendemain le Lagune de Santos sera mesuré avec le Lion, tandis que l’équipe guadalajarense jouera son match contre le Toluca.