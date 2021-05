Santos Laguna et Puebla ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

05/03/2021

Activé à 04:45 CEST

le Santos Laguna et le Puebla a terminé sa participation à la Liga MX de Clausura par un nul 0-0 ce lundi au Stade Tsm Corona. le Santos Laguna voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Pachuca par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Puebla a récolté un nul nul contre le Pumas UNAM, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Les locaux, en fin de match, se classaient à la cinquième place du classement, tandis que le Puebla a été placé à la troisième place.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste sur la cible, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même score 0-0.

Dans la seconde moitié ni le Santos Laguna ni lui Puebla ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Santos Laguna de Guillermo Almada soulagé Andres Ibargüen, Diego Valdes, Jésus Ocejo et Ignacio Jeraldino pour Ayrton Preciado, Santiago René Muñoz, Carlos Emilio Orrantía Oui Eduardo Aguirre, tandis que le technicien du Puebla, Nicolas Larcamon, a ordonné l’entrée de Emanuel Gularte, Gustavo Ferrareis, Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Amaury Escoto Oui Jésus Arturo Paganoni fournir Bon diego, Maximiliano Araújo, Omar Fernandez, Christian tabo Oui George Corral.

L’arbitre a montré un total de six cartons: un carton jaune au Santos Laguna, spécifiquement pour Felix Torres et quatre à Puebla (Maximilien Perg, Bon diego, Gustavo Ferrareis Oui Amaury Escoto). De plus, il y avait un carton rouge pour Gustavo Ferrareis (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Après ce match nul qui clôturait la saison, à la fin du duel, le Santos Laguna il a été placé en cinquième position du tableau avec 26 points. Pour sa part, le Puebla avec ce point, il a obtenu la troisième place avec 28 points.