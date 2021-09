Santos Laguna et Puebla se partagent les points et font match nul 1-1

20/09/2021 à 6h15 CEST

Les Saints et le Puebla a fait match nul lors du match disputé ce lundi dans le Stade Tsm Corona. Les Lagune de Santos Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Tijuana. Pour sa part, Puebla a récolté une égalité à double sens contre le San Luis, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe à domicile était en dixième position, tandis que le Puebla il est resté à la treizième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière favorable pour lui Puebla, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Emmanuel Gularte à la minute 52. Cependant, l’équipe du lagon a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Alessio Da Cruz au bord de la fin, dans les 90. Finalement, la confrontation s’est terminée avec un 1-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Lagune de Santos a donné accès à Jésus Ocejo, Jordan Carrillo, Ignacio Jeraldino et David andrade pour Ronaldo prieto, Juan Otero, Brian Lozano et Fernando Gorriarán, Pendant ce temps, il Puebla a donné accès à Israël Reyes, Amaury Escoto, Ivo Vazquez, Guillermo Martinez et Ramon Juárez pour Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Gustavo Ferrareis, Pablo Parra, tabou chrétien et Lucas maia.

L’arbitre a montré un total de six cartons : un carton jaune au Saints, spécifiquement à Diego Valdès et quatre à Puebla (Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Emmanuel Gularte, Gustavo Ferrareis et Antoine Silva). De plus, il y avait un carton rouge pour Israël Reyes par l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Saints il obtient 12 points et le Puebla avec huit points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe du lagon affrontera les Monterrey et, pour sa part, le Puebla le fera contre lui Croix Bleue.