Santos Laguna et Querétaro se rencontrent lors de leur premier affrontement en MX Clausura League

05/08/2021

Activé à 10h45 CEST

le Santos Laguna et le Queretaro Ils entament leur périple dans la Liga MX de Clausura à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce dimanche à 4h15 le match qui correspond à la première journée au stade. Stade Tsm Corona.

le Santos Laguna s’est classée 8e de la phase régulière de la MX Apertura League la saison dernière avec 25 points et des chiffres de 24 buts pour et 20 contre. Lancez cette nouvelle édition avec Guillermo Almada en tant qu’entraîneur, il commande une équipe composée de 31 footballeurs.

En ce qui concerne son rival, le Queretaro il était en dix-septième position dans la phase régulière de la dernière édition de la MX Opening League avec 13 points et un bilan de 23 buts en sa faveur et 28 contre. Commencez cette nouvelle saison avec Hector Altamirano En tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 32 joueurs.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Santos Laguna, les chiffres montrent trois défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre QueretaroEh bien, ils l’ont fait au cours des huit dernières occasions. Le dernier match auquel ils ont joué Santos Laguna et le Queretaro dans ce tournoi, il a eu lieu en avril 2021 et s’est terminé sur un résultat de 1-0 pour les visiteurs.