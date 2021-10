Santos Laguna obtient les trois points contre Mazatlán (1-0)

10/03/2021

Les Saints a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Mazatlán ce dimanche dans le Stade Tsm Corona. Les Lagune de Santos est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite par 1-2 lors du match précédent contre Monterrey. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Mazatlán a remporté dans son stade 3-1 son dernier match du tournoi contre le FC Juárez. Avec cette défaite, l’équipe de la canonnière se place en douzième position à l’issue du duel, tandis que le Lagune de Santos est huitième.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Lagune de Santos, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but sur penalty de Brian Lozano. Avec ce résultat, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 1-0.

L’entraîneur de la Saints a donné accès à Juan Otero, Jordan Carrillo, Jésus Ocejo et Ignacio Jeraldino pour Brian Lozano, Andres Ibarguen, Eduardo Aguirre et Alessio Da Cruz, Pendant ce temps, il Mazatlán a donné le feu vert à Camilo Sanvezzo, Jorge Zarate, Michael Rangel, Daniel Amador et Ulises Cardono, qui est venu remplacer Alfonso Sanchez, Jorge Antonio Padilla, Brian Rubio, Ivan Moreno et Roberto Méraz.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Alessio Da Cruz et Gibran lajud, du Saints et cinq à Jorge Antonio Padilla, Alfonso Sanchez, Nicolas Diaz, Gonzalo freitas et Brian Rubio du Mazatlán.

Avec ces trois points, le Saints occupait la huitième place avec 15 points, au lieu d’accéder à la phase suivante du championnat, tandis que le Mazatlán il s’est placé à la douzième place avec 14 points, occupant également une place d’accès à la phase suivante du tournoi, à l’issue du match.

Lors du prochain match de la compétition, le Lagune de Santos jouera contre lui Pachuca loin de chez soi et le Mazatlán affrontera dans son fief le Atlas Guadalajara.