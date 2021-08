Santos Laguna reçoit l’Atlas Guadalajara dans leur fief

in

18/08/2021

Le à 10:15 CEST

Le Saints joue ce jeudi à 2:00 son cinquième match de la Ligue d’Ouverture MX contre le Atlas Guadalajara dans le Stade Tsm Corona.

Le Lagune de Santos arrive au cinquième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le tournoi après avoir fait match nul 0-0 contre le Chivas Guadalajara à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des quatre matches disputés à ce jour et cumulent le chiffre de deux buts encaissés à cinq en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Atlas Guadalajara il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Amérique, de sorte qu’un triomphe sur le Lagune de Santos cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en MX Opening League, elle en a remporté deux et ajoute un chiffre d’un concédé contre trois en faveur.

En tant que local, le Lagune de Santos ils ont fait match nul deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et qui donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Atlas Guadalajara a un bilan d’une victoire et d’un match nul en deux matchs qu’il a joués jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Lagune de Santos pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Tsm Corona, obtenant ainsi cinq défaites et six nuls en faveur de la Lagune de Santos. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de trois matchs de suite sans perdre à domicile contre le Atlas Guadalajara. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le résultat a été un match nul (1-1).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec un point d’écart. Les locaux arrivent à la rencontre en neuvième position et avec six points au casier. Pour sa part, Atlas Guadalajara il compte sept points et se classe sixième de la compétition.