Santos Laguna remporte la victoire à domicile contre le FC Juárez (2-0)

30/08/2021 à 03h15 CEST

Les Saints gagné 2-0 contre Juárez lors du match joué ce lundi dans le Stade Tsm Corona. Les Lagune de Santos est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Lion et avec une séquence de cinq nuls consécutifs dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Juárez perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre le Necaxa. Après le score, l’équipe Lagunero est cinquième à l’issue du duel, tandis que le Juárez est dix-huitième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Lagunero, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Félix Torres à 56 minutes. Ajouté à nouveau le Lagune de Santos, qui a pris ses distances grâce à un but de Alessio Da Cruz peu avant la fin, plus précisément en 1990, concluant le match avec le résultat de 2-0.

Le technicien de la Saints, Guillermo Almada, a donné accès au champ à Jésus Ocejo, Alessio Da Cruz et Jordan Carrillo remplacement Eduardo Aguirre, Diego Valdès et Brian Lozano, tandis que de la part du Juárez, Ricardo Ferretti remplacé Pol garcia, Flavio Santos, Carlos Rosel, Luis Pavez et José Maduena pour Image de balise Fabian Castillo, José Esquivel, José Garcia, Image de balise Alberto Acosta et Paul Aguilar.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Félix Torres, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Jefferson Intriago et José Esquivel et avec du rouge à Maximiliano Olivera.

Avec ce résultat, le Saints passe à 11 points et reste à la place de l’accès à la phase suivante du championnat et à la Juárez continue avec un deux-points.

Le lendemain de l’Ouverture de la Ligue MX, le Lagune de Santos jouera contre lui Tijuana loin de chez eux, tandis que le FC Juárez affrontera à domicile contre Croix Bleue.