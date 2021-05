Sants 2-1 CF Pobla de Mafumet

05/02/2021 à 21:53 CEST

le Sants a gagné 2-1 contre Pobla de Mafumet lors du match organisé ce dimanche dans le Camp de football de l’Energia. le Sants est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Santfeliuenc par un score de 2-0. De la part de l’équipe visiteuse, le CF Pobla de Mafumet est venu de battre 2-1 à domicile à Figueres dans le dernier match joué. Avec cette défaite, l’équipe pobletano était en première position après la fin du match, tandis que le Sants est cinquième.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Sants, qui a créé le lumineux avec un peu de tours à la 9e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

Après la moitié du match, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Sants, qui s’est distancé sur le tableau de bord grâce à l’objectif de Favio Osorio à 71 minutes. Mais plus tard, le CF Pobla de Mafumet à la 73e minute, il a coupé les différences grâce à un but de Jordi Oribe, clôturant ainsi le duel avec le score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Sants a donné accès à Eric Ruiz Oui Berenguer pour Sergio Paz Oui Favio Osorio, Pendant ce temps, il Pobla de Mafumet a donné accès à Zaka Oui Robledo pour Alavedra Oui Gabri.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Favio Osorio et Ivan Garcia) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Sanz, Ivan De La Peña Oui Gabri.

Avec ce résultat, le Sants il obtient 28 points et le Pobla de Mafumet avec 33 points.

Le lendemain, le Sants jouera contre lui montagne à la maison et le CF Pobla de Mafumet jouera son match contre lui CF Peralada dans son fief.

Fiche techniqueSants:Antonell Aran, Rubi, Gerard Batalla, Iván García, Torres, Martínez, Abdul, Sergio Paz (Eric Ruiz, min.46), Cala, Favio Osorio (Berenguer, min.82) et Ot SerranoCF Pobla de Mafumet:Cristian, Dani Argilaga, Gabri (Robledo, min 81), Alavedra (Zaka, min 46), Sanz, Molina Guerrero, Bruno Lorente, Ivan De La Peña, Jordi Oribe, Marc Alvarez et GómezStade:Camp de football de l’EnergiaButs:Torres (1-0, min.9), Favio Osorio (2-0, min.71) et Jordi Oribe (2-1, min.73)