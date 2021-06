Sants a battu le CF Pobla de Mafumet 1-2 dans la municipalité de Pobla de Mafumet

in

06/06/2021 à 23:43 CEST

le Sants a remporté le Pobla de Mafumet 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Pobla municipale de Mafumet. le CF Pobla de Mafumet Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Figueres loin de chez soi (0-2) et l’autre devant À. Horta dans son fief (4-2). Du côté de l’équipe visiteuse, le Sants il a remporté son dernier match du tournoi 2-0 contre le Santfeliuenc. Après le résultat obtenu, l’ensemble pobletano est le premier, tandis que le Sants il est deuxième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui CF Pobla de Mafumet, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Jordi Avilés à la 13e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Sants, qui dressa les tables à l’aide d’un peu de Favio Osorio à la minute 66. Il a ajouté à nouveau l’ensemble de Sants, qui est revenu avec un peu de Gérard Bataille à la 73e minute, terminant le match avec un score final de 1-2.

L’arbitre a donné un carton jaune à Cubells par l’équipe locale déjà Favio Osorio par l’équipe de Sants.

Avec ce résultat, le Pobla de Mafumet il obtient 42 points et le Sants monte à 40 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le CF Peralada, Pendant ce temps, il Sants jouera contre lui montagne.

Fiche techniqueCF Pobla de Mafumet :Guillem Castello, Dani Argilaga, Gabri, Albert Miravent, Molina Guerrero, Koucha Karim (Zaka, min. 70), Ivan De La Peña, Marc Alvarez, Gómez, Cubells et Jordi AvilesSants :Antonell Aran, Rubi, Gerard Batalla, Iván García, Torres, Martínez, Abdul, Sergio Paz, Cala, Favio Osorio et Ot SerranoStade:Pobla municipale de MafumetButs:Jordi Aviles (1-0, min. 13), Favio Osorio (1-1, min. 66) et Gerard Batalla (1-2, min. 73)