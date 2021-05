Santutxu accueille Basconia lors de la cinquième journée

08/05/2021 à 11:20 CEST

Dimanche prochain à 11h15 aura lieu la réunion de la deuxième phase de la troisième division qui affrontera le Santutxu et à Basconia dans le Maiona.

le Santutxu Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Anaitasuna FT par un score de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans trois des quatre matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et ont réussi à marquer 26 buts en faveur et 30 contre.

Du côté des visiteurs, le Basconia ne pouvait pas faire face à la Beasain KE lors de son dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les trois correspondances que le Basconia Dans la deuxième phase de la troisième division, il n’en a remporté aucun avec un solde de 26 buts pour et 19 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Santutxu il a remporté tous les matchs qu’il a disputés à domicile à ce jour. Dans le rôle de visiteur, le Basconia a signé un tirage au sort dans son seul engagement en tant que visiteur jusqu’à présent dans le concours.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Maiona, obtenant ainsi trois victoires, cinq défaites et trois nuls en faveur de Santutxu. La dernière confrontation entre les Santutxu et le Basconia Cette compétition s’est déroulée en février 2020 et s’est terminée sur un score de 3-0 pour les visiteurs.

En ce qui concerne la situation de ces équipes dans la deuxième phase de la troisième division, entre les Santutxu et le Basconia il y a une différence de sept points. le Santutxu Il arrive au meeting avec 38 points dans son casier et occupe la deuxième place avant le match. Pour sa part, le Basconia il compte 31 points et occupe la cinquième place du classement.