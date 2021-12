Sanyo / Tapia défie le numéro un Lebrón / Galán en finale à Madrid

18/12/2021 à 21h45 CET

.

argentins Sanyo gutierrez Oui Agustin Tapia, troisième favori, a battu les Espagnols samedi Paquito Navarro et l’argentine Martin Di Nenno, deuxième tête de série, dans la deuxième demi-finale du Final Master à Madrid, 6-3 et 6-3, et affrontera les meilleurs au monde, les Espagnols, en finale de dimanche Juan Lebron Oui Ale Galán.

Le couple Lebrón / Galán, qui a fait en sorte de terminer l’année en tête du classement mondial après la défaite de Navarro/Di Nenno, avait auparavant battu l’Argentin en première demi-finale Franco Stupaczuk et en espagnol Alexandre Ruiz, par 7-5 et 6-2.

Au tableau féminin, les Espagnoles s’affronteront en finale ce dimanche Paula Josémaria Oui Ariana Sanchez, deuxièmes favoris, devant leurs compatriotes Marta Marrero Oui Lucie Sainz, quatrième graines.

Le couple Josémaria / Sánchez ils ont battu les Espagnols en demi-finale Patricia Llaguno et l’Argentine Virginie Riera, troisième favori, par un retentissant 6-2 et 6-0 ; tandis que Sainz / Marrero ils ont soumis dans l’autre demi-finale le couple espagnol formé par les jumeaux Alayeto, Mapi et Majo, dans un match intense, 6-2, (5) 6-7 et 6-2.